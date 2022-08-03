Подробности об огромном пожаре на складе Ozon — в одном видео

Склад компании Ozon горит на Новорижском шоссе в Московской области уже несколько часов. Огонь охватил уже 35 тысяч квадратных метров из 40 тысяч, которые занимает здание. Известно об одном погибшем и 11 пострадавших.



Причиной пожара, по предварительным данным, стало несоблюдение техники безопасности, но есть и другие версии. Мы собрали всё, что известно к этому часу, в одном видео и продолжаем следить за развитием событий в онлайн-хронике.

