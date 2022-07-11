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Четыре человека пострадали в ДТП на Ипподромской в Новосибирске

Автомобиль «Мазда» врезался в металлическую конструкцию

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Пострадавших увезли в больницу

Пострадавших увезли в больницу

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Вечером 10 июля в Новосибирске «Мазда» врезалась в металлическую конструкцию. Пострадали три человека.

— В 20:20 водитель, мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем «Мазда-3», двигался по улице Ипподромской со стороны улицы Военной в сторону улицы Кривощековской. В пути следования, напротив дома на улице Серебренниковской, 4/3, совершил съезд с дороги и наехал на препятствие (металлическая конструкция), — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В результате в аварии пострадали водитель и три пассажира — две женщины и один мужчина. Их доставили в больницу с различными травмами.

В начале июля в Дзержинском районе водитель врезался в бетонную стену. Ему понадобилась помощь врачей.

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