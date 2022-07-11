Четыре человека пострадали в ДТП на Ипподромской в Новосибирске
Автомобиль «Мазда» врезался в металлическую конструкцию
Вечером 10 июля в Новосибирске «Мазда» врезалась в металлическую конструкцию. Пострадали три человека.
— В 20:20 водитель, мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем «
В результате в аварии пострадали водитель и три пассажира — две женщины и один мужчина. Их доставили в больницу с различными травмами.
В начале июля в Дзержинском районе водитель врезался в бетонную стену. Ему понадобилась помощь врачей.