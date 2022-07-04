«Влетел в бетонную стену»: водитель пострадал в аварии в Дзержинском районе

Поздним вечером 3 июля в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль УАЗ врезался в бетонную стену. Водителю понадобилась помощь врачей.

— В 22:10 на территории Дзержинского района водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», двигался по улице Сурикова со стороны Комбинатской в сторону Волочаевской. В пути следования напротив дома № 37а совершил наезд на бордюр, после чего влетел в бетонную стену, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.