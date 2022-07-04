«Влетел в бетонную стену»: водитель пострадал в аварии в Дзержинском районе
53-летний мужчина был за рулем автомобиля «УАЗ Патриот»
Поздним вечером 3 июля в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль УАЗ врезался в бетонную стену. Водителю понадобилась помощь врачей.
— В 22:10 на территории Дзержинского района водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», двигался по улице Сурикова со стороны Комбинатской в сторону Волочаевской. В пути следования напротив дома
В результате 53-летнего водителя увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.
Накануне в Ленинском районе автомобиль «Тойота» врезался в бетонный забор на улице Моторной. В больницу попали двое.