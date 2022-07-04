СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 53.77
eur 56.36
Тема дняОнлайн-распродажа в IKEA
Все новости
Все новости

«Влетел в бетонную стену»: водитель пострадал в аварии в Дзержинском районе

53-летний мужчина был за рулем автомобиля «УАЗ Патриот»

2 096
Автомобиль врезался в забор на улице Сурикова

Автомобиль врезался в забор на улице Сурикова

Поделиться

Поздним вечером 3 июля в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль УАЗ врезался в бетонную стену. Водителю понадобилась помощь врачей.

— В 22:10 на территории Дзержинского района водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», двигался по улице Сурикова со стороны Комбинатской в сторону Волочаевской. В пути следования напротив дома № 37а совершил наезд на бордюр, после чего влетел в бетонную стену, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В результате 53-летнего водителя увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Накануне в Ленинском районе автомобиль «Тойота» врезался в бетонный забор на улице Моторной. В больницу попали двое.

По теме

ГИБДДДзержинский районавария
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2