Драка трех мужчин закончилась падением со второго этажа торгового центра в Новосибирске
Пострадавшего увезли в больницу
В понедельник, 27 июня, на террасе универмага «Юбилейный» в Калининском районе между тремя мужчинами произошла потасовка. В результате один из них свалился со второго этажа.
Инцидент попал на видео. Судя по кадрам, двое мужчин пытались отнять что-то у третьего. Они несколько раз ударили его и повалили на землю. Поднявшись, он начал атаковать одного из оппонентов, но не рассчитал траекторию и перевалился через перила.
Информацию о падении подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:
— 27 июня в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении мужчины 1984-го года рождения с различными телесными повреждениями. В настоящее время сотрудники полиции устанавливаются все факты, — сообщили в ведомстве.
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