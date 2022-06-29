СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 52.97
eur 55.89
Тема дняКвартиру сибирячки продали без ее ведома
Все новости
Все новости

Драка трех мужчин закончилась падением со второго этажа торгового центра в Новосибирске

Пострадавшего увезли в больницу

171
Мужчина перевалился через перила, когда атаковал соперника

Мужчина перевалился через перила, когда атаковал соперника

Поделиться

В понедельник, 27 июня, на террасе универмага «Юбилейный» в Калининском районе между тремя мужчинами произошла потасовка. В результате один из них свалился со второго этажа.

Инцидент попал на видео. Судя по кадрам, двое мужчин пытались отнять что-то у третьего. Они несколько раз ударили его и повалили на землю. Поднявшись, он начал атаковать одного из оппонентов, но не рассчитал траекторию и перевалился через перила.

Информацию о падении подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

— 27 июня в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении мужчины 1984-го года рождения с различными телесными повреждениями. В настоящее время сотрудники полиции устанавливаются все факты, — сообщили в ведомстве.

В феврале в Новосибирском пабе «Клевер» на Советской ранили двух охранников, которые приехали на вызов из-за буйного посетителя. Мы подробно рассказывали о происшествии.

По теме

МВДдрака
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2