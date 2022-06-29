Последствия аварии с КАМАЗом на Колыванском шоссе: погиб один человек
ДТП случилось сегодня днем
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Водитель хетчбэка ВАЗ-2114 погиб в аварии на Колыванском шоссе в Новосибирской области. Об этом сообщила областная Госавтоинспекция.
— В 12:55, автодорога К-12. Столкновение ВАЗ и КАМАЗ. В результате происшествия погиб водитель ВАЗа, мужчина 1985 года рождения, — сообщили в ГИБДД.
Последствия аварии очевидцы сняли на видео. В ролике заметно, что после ДТП КАМАЗ оказался в кювете, а легковой автомобиль полностью искорежен.
26 июня В Октябрьском районе 21-летний водитель Suzuki SX4 врезался в Toyota WiLL, в которой находились две девочки, 12 и 4 лет.