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Последствия аварии с КАМАЗом на Колыванском шоссе: погиб один человек

ДТП случилось сегодня днем

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Хетчбэк полностью смяло

Хетчбэк полностью смяло

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Водитель хетчбэка ВАЗ-2114 погиб в аварии на Колыванском шоссе в Новосибирской области. Об этом сообщила областная Госавтоинспекция.

— В 12:55, автодорога К-12. Столкновение ВАЗ и КАМАЗ. В результате происшествия погиб водитель ВАЗа, мужчина 1985 года рождения, — сообщили в ГИБДД.

Последствия аварии очевидцы сняли на видео. В ролике заметно, что после ДТП КАМАЗ оказался в кювете, а легковой автомобиль полностью искорежен.

26 июня В Октябрьском районе 21-летний водитель Suzuki SX4 врезался в Toyota WiLL, в которой находились две девочки, 12 и 4 лет.

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