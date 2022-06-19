«Внезапно стало плохо»: умер ближайший соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
Трагедия произошла в Баку на конференции
Ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис скончался в Баку. Его не стало на
— Узнал об этом три минуты назад, — рассказал E1.RU политолог Сергей Мошкин. — Родственники уже подтвердили. От комментариев они отказались. Он был там [в Баку] на конференции, внезапно стало плохо.
Геннадий Бурбулис был соратником Бориса Ельцина в начале его президентства, он также являлся госсекретарем и первым вице-премьером РСФСР, участвовал в подписании Беловежских соглашений.
Именно он — автор формулировки выражения: «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».
Почитайте его интервью — он рассказывал о том, как пройдут выборы в Госдуму в 2021 году.