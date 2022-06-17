2 человека погибли в лобовом столкновении на трассе под Новосибирском
Ещё один человек получил травмы
Вчера днем, 16 июня, на 27-м километре трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий столкнулись Citroen C4 и Toyota Probox. Пассажирка Toyota погибла на месте, водитель Citroen скончался через несколько часов.
Как рассказали в областной Госавтоинспекции, авария произошла в 14:20:
— Водитель 1950 года рождения, управляя автомобилем Citroen C4, двигаясь двигался по автодороге К-19Р со стороны Новосибирска в сторону Плотниково, на 27 км 400 м совершил столкновение с автомобилем Toyota Probox под управлением водителя 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении, — рассказали в ГАИ.
Пассажирка Toyota 1962 года рождения погибла на месте. Спустя несколько часов скончался водитель автомобиля Citroen. Водитель Toyota также получил травмы.
Видео с последствиями аварии опубликовал паблик «АСТ-54» Вконтакте. Как рассказал НГС очевидец аварии Виталий, на месте работали 4 экипажа ГИБДД.
Вечером 6 июня в селе Верх-Ирмень Ордынского района Honda Fit столкнулась с мотоциклом. Погиб 17-летний водитель мотоцикла.