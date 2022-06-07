Молодой парень выпал из
25-этажки на Залесского
Следователи начали проверку
Утром 7 июня в Новосибирске из окна
Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что мужчина 1999 года рождения выпал с последнего этажа.
— Заельцовский межрайонный следственный отдел проводит уголовно-процессуальную проверку, — сообщили в СК.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения на подъезде. Видеозапись опубликовало сообщество «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Судя по ней, мужчина выпал в 10:46.
В феврале труп мужчины нашли под окнами дома на Ключ-Камышенском плато.