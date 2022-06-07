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Молодой парень выпал из 25-этажки на Залесского

Следователи начали проверку

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Молодой человек погиб на месте

Молодой человек погиб на месте

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Утром 7 июня в Новосибирске из окна 25-этажки выпал молодой человек. Погибшему было 22 года.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что мужчина 1999 года рождения выпал с последнего этажа.

— Заельцовский межрайонный следственный отдел проводит уголовно-процессуальную проверку, — сообщили в СК.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения на подъезде. Видеозапись опубликовало сообщество «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Судя по ней, мужчина выпал в 10:46.

В феврале труп мужчины нашли под окнами дома на Ключ-Камышенском плато.

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