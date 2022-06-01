В Новосибирске нашли 15-летнюю девочку, которая пропала накануне

В Новосибирске нашли пропавшую вчера 15-летнюю девушку из села Раздольного — она вышла из дома на улицу и не вернулась.

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских, нашли исчезнувшую достаточно далеко от места пропажи, на территории города.



— В данном случае очень важную роль сыграло распространение информации по сети Интернет. Один из свидетелей, который увидел ориентировку в Сети, сегодня с ней встретился случайно. Девушка сама пришла к ним на работу. Он опознал ее и по телефону горячей линии позвонил в отряд. Находился рядом с девушкой до момента, пока не приехали сотрудники полиции, не забрали ее и передали родным. С девочкой всё хорошо, дальше с ней будет работать инспектор ПДН для предотвращения подобных уходов, — пояснила Алеся Яблонских.