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В Новосибирске нашли 15-летнюю девочку, которая пропала накануне

В поисках помогла ориентировка из интернета

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Девочку нашли в Новосибирске, хотя пропала она в Раздольном

Девочку нашли в Новосибирске, хотя пропала она в Раздольном

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В Новосибирске нашли пропавшую вчера 15-летнюю девушку из села Раздольного — она вышла из дома на улицу и не вернулась.

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских, нашли исчезнувшую достаточно далеко от места пропажи, на территории города.

— В данном случае очень важную роль сыграло распространение информации по сети Интернет. Один из свидетелей, который увидел ориентировку в Сети, сегодня с ней встретился случайно. Девушка сама пришла к ним на работу. Он опознал ее и по телефону горячей линии позвонил в отряд. Находился рядом с девушкой до момента, пока не приехали сотрудники полиции, не забрали ее и передали родным. С девочкой всё хорошо, дальше с ней будет работать инспектор ПДН для предотвращения подобных уходов, — пояснила Алеся Яблонских.

В апреле в Новосибирске почти месяц искали 15-летнюю Яну Юмагулову. Девочка пропала в марте, к поискам подключался Следственный комитет.

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