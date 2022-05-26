Тело женщины нашли под окнами
12-этажного дома в Новосибирске
Следователи начали проверку
Прохожие 26 мая обнаружили тело женщины под окнами многоэтажки по адресу Зорге, 183 в Новосибирске. В СК по области уточнили, что, по словам очевидцев, женщина выпала из окна.
— Возраст устанавливается в настоящее время. У нас уголовно-процессуальная проверка, — прокомментировали в СК по Новосибирской области.
Сейчас на месте происшествия работает следователь.
Мужчина 1987 года рождения выпал из окна своей квартиры на