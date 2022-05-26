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Тело женщины нашли под окнами 12-этажного дома в Новосибирске

Следователи начали проверку

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Женщину нашли 26 мая

Женщину нашли 26 мая

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Прохожие 26 мая обнаружили тело женщины под окнами многоэтажки по адресу Зорге, 183 в Новосибирске. В СК по области уточнили, что, по словам очевидцев, женщина выпала из окна.

— Возраст устанавливается в настоящее время. У нас уголовно-процессуальная проверка, — прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Сейчас на месте происшествия работает следователь.

Мужчина 1987 года рождения выпал из окна своей квартиры на 14-м этаже и разбился насмерть в Первомайском районе Новосибирска. Инцидент произошел вечером 19 мая на улице Заречной, 23. Информацию НГС подтвердили в Следственном комитете, родственники и соседи уточнили: погибший около 10 лет боролся с раком.

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