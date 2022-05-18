Из окна 17-этажки на Первомайке выпал годовалый ребенок — это попало на видео

— Сообщение о падении ребенка из окна жилого дома поступило в 20:20. Опрошены родители. Семья на учете в ПДН не состоит. Проводится проверка. Ребенок в настоящий момент находится в больнице, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что с начала 2022 года в Новосибирске из окон выпали 6 детей. Один из них погиб.