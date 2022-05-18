Из окна
17-этажки на Первомайке выпал годовалый ребенок — это попало на видео
Его пытались поймать прохожие
Сегодня вечером, 18 мая, в Первомайском районе Новосибирска из окна второго этажа жилого дома выпал годовалый ребенок. Видео происшествия опубликовал паблик «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как какое-то время прохожие суетятся под окнами дома и смотрят вверх, затем подбегают к подъездной двери, пытаясь войти. Но ребенок всё-таки срывается и скрывается из зоны видимости в подвале. Туда забегает женщина и выносит его.
В Следственном комитете сообщили, что ребенок выжил, его доставили в больницу, переломов у него не обнаружили.
В полиции уточнили, что семья пострадавшего не стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
— Сообщение о падении ребенка из окна жилого дома поступило в 20:20. Опрошены родители. Семья на учете в ПДН не состоит. Проводится проверка. Ребенок в настоящий момент находится в больнице, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что с начала 2022 года в Новосибирске из окон выпали 6 детей. Один из них погиб.