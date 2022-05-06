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Автомобиль во время поворота сбил двух подростков на мотоцикле в Новосибирске

16-летний и 17-летний парни попали в больницу

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Пострадавшие ехали на мотоцикле «Хонда»

Пострадавшие ехали на мотоцикле «Хонда»

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Сегодня, 6 мая, автомобиль «Пежо 206» сбил двух подростков на мотоцикле «Хонда» на улице Невельского в Ленинском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирску.

— В 12:35 водитель 1980 года рождения за рулем, управляя автомобилем «Пежо 206» двигался по улице Невельского со стороны улицы Колхидская. Совершая поворот налево в сторону улицы Холмистая, напротив дома 61 по улице Невельского автомобиль столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением 16-ти летнего водителя, который двигался во встречном направлении, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Пострадали двое подростков — водитель мотоцикла и его 17-ти летний пассажир. Их с различными травмами увезли в больницу.

Авария произошла на улице Невельского

Авария произошла на улице Невельского

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Вчера утром в Ленинском районе Новосибирска произошла другая авария с пострадавшими. «Тойота-Спасио» с 39-летней женщиной за рулем выезжала со двора и столкнулась с автомобилем «Датсун-он-ДО» под управлением 34-летнего мужчины. В результате пострадали 5-летняя девочка из «Тойоты» и 17-летний парень из «Датсуна», их увезли в больницу.

ДТП с подросткамидтп с мотоциклом
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