Автомобиль во время поворота сбил двух подростков на мотоцикле в Новосибирске
16-летний и 17-летний парни попали в больницу
Сегодня, 6 мая, автомобиль «Пежо 206» сбил двух подростков на мотоцикле «Хонда» на улице Невельского в Ленинском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирску.
— В 12:35 водитель 1980 года рождения за рулем, управляя автомобилем «Пежо 206» двигался по улице Невельского со стороны улицы Колхидская. Совершая поворот налево в сторону улицы Холмистая, напротив дома 61 по улице Невельского автомобиль столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением 16-ти летнего водителя, который двигался во встречном направлении, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
Пострадали двое подростков — водитель мотоцикла и его 17-ти летний пассажир. Их с различными травмами увезли в больницу.
Вчера утром в Ленинском районе Новосибирска произошла другая авария с пострадавшими. «Тойота-Спасио» с 39-летней женщиной за рулем выезжала со двора и столкнулась с автомобилем «Датсун-он-ДО» под управлением 34-летнего мужчины. В результате пострадали 5-летняя девочка из «Тойоты» и 17-летний парень из «Датсуна», их увезли в больницу.