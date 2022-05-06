Автомобиль во время поворота сбил двух подростков на мотоцикле в Новосибирске

Сегодня, 6 мая, автомобиль «Пежо 206» сбил двух подростков на мотоцикле «Хонда» на улице Невельского в Ленинском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирску.

— В 12:35 водитель 1980 года рождения за рулем, управляя автомобилем «Пежо 206» двигался по улице Невельского со стороны улицы Колхидская. Совершая поворот налево в сторону улицы Холмистая, напротив дома 61 по улице Невельского автомобиль столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением 16-ти летнего водителя, который двигался во встречном направлении, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

