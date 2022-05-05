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5-летняя девочка и 17-летний подросток пострадали в ДТП в Новосибирске

Авария произошла в Ленинском районе города

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Несовершеннолетних пассажиров с различными травмами увезли в больницу.

Несовершеннолетних пассажиров с различными травмами увезли в больницу.

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Сегодня утром, 5 мая, на улице Новосибирской в Ленинском районе Новосибирска «Тойота-Спасия» с 39-летней женщиной за рулем выезжала со двора и столкнулась с автомобилем «Датсун ОН-ДО» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате пострадали 5-летняя девочка из «Тойоты» и 17-летний парень из «Датсуна», их увезли в больницу.

— В 7:50 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Королла-Спасия», выезжая со дворовой территории дома на улице Киевская, двигаясь в сторону улицы Новосибирская, столкнулась с автомобилем «Датсун ОН-ДО» под управлением водителя 1988 года рождения, который двигался по улице Новосибирская со стороны улицы Пархоменко, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Авария случилась на выезде со двора

Авария случилась на выезде со двора

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Авария произошла на Новосибирской

Авария произошла на Новосибирской

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Сегодня ночью в Новосибирске столкнулись две иномарки. В результате Honda перевернулась на крышу. Пострадала женщина — водитель «Тойоты».

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