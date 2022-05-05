5-летняя девочка и 17-летний подросток пострадали в ДТП в Новосибирске

Сегодня утром, 5 мая, на улице Новосибирской в Ленинском районе Новосибирска «Тойота-Спасия» с 39-летней женщиной за рулем выезжала со двора и столкнулась с автомобилем «Датсун ОН-ДО» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате пострадали 5-летняя девочка из «Тойоты» и 17-летний парень из «Датсуна», их увезли в больницу.

— В 7:50 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Королла-Спасия», выезжая со дворовой территории дома на улице Киевская, двигаясь в сторону улицы Новосибирская, столкнулась с автомобилем «Датсун ОН-ДО» под управлением водителя 1988 года рождения, который двигался по улице Новосибирская со стороны улицы Пархоменко, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.