5-летняя девочка и 17-летний подросток пострадали в ДТП в Новосибирске
Авария произошла в Ленинском районе города
Сегодня утром, 5 мая, на улице Новосибирской в Ленинском районе Новосибирска «Тойота-Спасия» с 39-летней женщиной за рулем выезжала со двора и столкнулась с автомобилем «Датсун ОН-ДО» под управлением 34-летнего мужчины.
В результате пострадали 5-летняя девочка из «Тойоты» и 17-летний парень из «Датсуна», их увезли в больницу.
— В 7:50 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Королла-Спасия», выезжая со дворовой территории дома на улице Киевская, двигаясь в сторону улицы Новосибирская, столкнулась с автомобилем «Датсун ОН-ДО» под управлением водителя 1988 года рождения, который двигался по улице Новосибирская со стороны улицы Пархоменко, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
Сегодня ночью в Новосибирске столкнулись две иномарки. В результате Honda перевернулась на крышу. Пострадала женщина — водитель «Тойоты».