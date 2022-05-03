Неизвестные сорвали со столбов знамена Победы в Новосибирске — коммунист написал заявление в полицию
Инцидент произошел на ОбьГЭС
Неизвестные сорвали флаги, символизирующие Знамя Победы, на улице Приморской в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске. Об инциденте написал паблик «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».
По сообщениям подписчиков сообщества, неустановленные вандалы разломали флагштоки и сняли флаги, некоторые из них закинули на соседнее дерево. Паблик объявил вознаграждение за информацию о виновниках происшествия, отметив, что гарантирует анонимность.
Депутат новосибирского горсовета от КПРФ Антон Бурмистров рассказал, что флаги были вывешены к 9 Мая. Об инциденте он уже сообщил в полицию.
— Мы купили флаги за свой счет, согласовали свои действия с местной администрацией, сделали крепежи, ведь долгое время на ОбьГЭС флаги на столбы не вешали, где-то крепления уже были в плохом состоянии. Всё украсили за пару дней, и тут такое, — написал депутат на сайте новосибирского отделения партии. — Я очень надеюсь, что это было сделано из хулиганских побуждений и глупости, а не из каких-то антикоммунистических настроений. Ведь это не флаг СССР, а Знамя Победы — официальный символ великого подвига.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что пока информации по поводу инцидента у них нет.
Знамя Победы — штурмовой флаг, водруженный 1 мая 1945 года на куполе здания Рейхстага в Берлине. Российским законодательством установлено, что Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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