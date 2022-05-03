Неизвестные сорвали со столбов знамена Победы в Новосибирске — коммунист написал заявление в полицию

Позже в пресс-службе регионального главка МВД прокомментировали инцидент с оборванными флагами.



— По произошедшему в Советском районе города сотрудниками полиции проводится проверка, — рассказали в полиции, — осуществлен выезд полицейских на место происшествия. Организован комплекс неотложных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению противоправных деяний.