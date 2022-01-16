Неизвестные спилили деревья: они упали на остановку «Ж/д больница» и повредили ее

Ночью с 15 на 16 января неизвестные спилили деревья у остановки «Ж/д больница» в Прибрежном микрорайоне Новосибирска, упавшие деревья повредили корпус остановки общественного транспорта. Об этом рассказал подписчик паблика «АСТ-54» «Вконтакте», приложив фотографии с места происшествия и рассказав об увиденном.
— Из окна дома было замечено не менее пяти человек (четверо пилили и растаскивали спиленные деревья, один дежурил на железнодорожном мосту). В 00:40 после вызова ППС группа лиц поспешила скрыться на автомобиле ВАЗ-2110 и успела это сделать до приезда наряда. Предположительно, это было сделано сотрудниками ООО «ГК Собер», так как это единственное заинтересованное лицо в ликвидации деревьев, потому что они мешали заезду крупногабаритной техники на их строительную площадку. В противном случае, если спил деревьев был осуществлен организацией, имеющей официальное разрешение, то работники не покидали бы место происшествия до прибытия полиции и вывезли бы все стволы и ветви деревьев, а не оставили бы их лежать прямо на тротуаре, мешая движению пешеходов, — рассказал очевидец в паблике «АСТ-54».
Также автор поста сообщил о том, что обратился в полицию по данному факту.
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