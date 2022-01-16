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Неизвестные спилили деревья: они упали на остановку «Ж/д больница» и повредили ее

Злоумышленники скрылись на ВАЗ-2110 до приезда полиции. Очевидец рассказал, кем они могли быть.

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Деревья пилили под покровом ночи

Деревья пилили под покровом ночи

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Ночью с 15 на 16 января неизвестные спилили деревья у остановки «Ж/д больница» в Прибрежном микрорайоне Новосибирска, упавшие деревья повредили корпус остановки общественного транспорта. Об этом рассказал подписчик паблика «АСТ-54» «Вконтакте», приложив фотографии с места происшествия и рассказав об увиденном.

— Из окна дома было замечено не менее пяти человек (четверо пилили и растаскивали спиленные деревья, один дежурил на железнодорожном мосту). В 00:40 после вызова ППС группа лиц поспешила скрыться на автомобиле ВАЗ-2110 и успела это сделать до приезда наряда. Предположительно, это было сделано сотрудниками ООО «ГК Собер», так как это единственное заинтересованное лицо в ликвидации деревьев, потому что они мешали заезду крупногабаритной техники на их строительную площадку. В противном случае, если спил деревьев был осуществлен организацией, имеющей официальное разрешение, то работники не покидали бы место происшествия до прибытия полиции и вывезли бы все стволы и ветви деревьев, а не оставили бы их лежать прямо на тротуаре, мешая движению пешеходов, — рассказал очевидец в паблике «АСТ-54».

Очевидец обратился в полицию, назвав тех, кого подозревает в спиле

Очевидец обратился в полицию, назвав тех, кого подозревает в спиле

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Также автор поста сообщил о том, что обратился в полицию по данному факту.

Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «Группа компаний "Собер"» зарегистрировано 5 августа 2020 года, директор — Михаил Берилло. Юридический адрес — ул. Восход, д. 26/1, офис 1. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным и арендованным имуществом. Также фирма занимается разработкой строительных проектов, строительством, земельными работами. Дозвониться по рабочему телефону организации на момент публикации не удалось: телефон недоступен по воскресеньям (этот день у «Собера» значится не рабочим).

Ранее НГС рассказывал о том, как в торговый центр «Эдем» привезли 20-метровую живую елку — новосибирцев возмутило, что дерево срубили. Поставщик елки ответил на обвинения.

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