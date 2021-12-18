В торговый центр «Эдем» привезли 20-метровую живую елку — новосибирцев возмутило, что дерево срубили

В ТРК «Эдем» в Советском районе Новосибирска планируют установить высокую живую ель. Дерево привезли в здание вчера, но новосибирцы уже принялись обсуждать такое новогоднее решение в соцсетях. Горожане посчитали, что сруб живого дерева причинил серьезный вред природе. НГС взял комментарий у представителя компании, которая привезла ель на установку.
Горожане поспешили оставить свои отзывы о ситуации в социальных сетях. Многие из них были возмущены:
— А могло бы дерево жить и расти. Что же вы делаете, люди! Хотите праздника и нового счастья, водя папуасские хороводы вокруг умирающего дерева?
— Здоровое многолетнее дерево, судя по срезу. Зачем? Когда есть тысяча и один способ соорудить шикарную елку без вырубки леса.
— Уже во всех магазинах — больших и маленьких — искусственные елки, пушистые и нарядные. И только «Эдем» тащит себе каждый год живую, да еще такую огромную.
Но нашлись и те, кого установка живой ели в здании не смутила:
— Могло сгореть в лесном пожаре, могло погибнуть от удара молнией, могло быть не посажено человеком, и не было бы ее вообще. К НГ очень много елок продают из специальных питомников, их выращивают для того, чтобы потом продать.
— Кто ж вам всем-то мозги промыл, «экологи» вы наши? Настоящее дерево на НГ в десятки раз экологичнее искусственного. Изучайте научную литературу, а не слушайте опусы псевдоэкологов.
— Сколько грамотных неучей, которые жалеют елочку (восполняемый ресурс), которая экологии не причинит вреда, и сравнивают, как хорош пластик.
Корреспондент НГС связалась с представителем компании «Братья Ёлкины», которая занималась установкой этой ели в ТРК «Эдем».
— Это очень распространенная практика. Мы каждый год ставим туда живую елку — уже шесть лет. И в Кремле ставят живую елку, и много где. Как я понял, главный вопрос от людей — наносит ли этой ущерб живой природе? Ответ: нет. Потому что деревья мы подбираем летом на тех участках, где люди хотят по разным причинам от дерева избавиться. Например, это дерево располагалось на участке, который купила семейная пара. Участок был довольно поросший. Это дерево было 20 с лишним метров в высоту, аварийно-опасным для их дома. Летом люди либо спиливали бы его за свои деньги, либо мы его спасаем и на праздники срубаем. Никто в лесу эти ели не срубает, — пояснил руководитель компании Владимир Колесниченко.
Мужчина пояснил, что от этой гигантской ели хозяевам участка пришлось бы избавляться в любом случае, и не факт, что можно было бы использовать дрова от нее. Зачастую в компанию Владимира, сообщил он, люди обращаются сами с просьбой о спиле дерева.
— Любой человек, который мало-мальски занимался лесом, знает, что лесной фонд должен возобновляться. Если старые деревья не спиливать, они сгниют на корню, станут аварийными. Если дерево достигло такой высоты, его надо спиливать.
Также Владимир Колесниченко добавил, что спроса из других торговых центров и магазинов в Новосибирске на установку живых елей не было.
Контактный телефон ТРК «Эдем» вечером в субботу оказался недоступен — на звонки отвечал робот, который предложил перезвонить в рабочее время.
В Новосибирске и области начали открываться елочные базары. Но, оказалось, что в этом году цены на них неприятно удивят горожан — елки и пихты подорожали почти в 1,5–2 раза.