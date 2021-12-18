В торговый центр «Эдем» привезли 20-метровую живую елку — новосибирцев возмутило, что дерево срубили

В ТРК «Эдем» в Советском районе Новосибирска планируют установить высокую живую ель. Дерево привезли в здание вчера, но новосибирцы уже принялись обсуждать такое новогоднее решение в соцсетях. Горожане посчитали, что сруб живого дерева причинил серьезный вред природе. НГС взял комментарий у представителя компании, которая привезла ель на установку.

Горожане поспешили оставить свои отзывы о ситуации в социальных сетях. Многие из них были возмущены:



— А могло бы дерево жить и расти. Что же вы делаете, люди! Хотите праздника и нового счастья, водя папуасские хороводы вокруг умирающего дерева?