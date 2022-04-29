Высотка загорелась на улице Бориса Богаткова — из горящей квартиры эвакуировали ребенка
Пожару присвоили повышенный ранг
Сегодня днем, 29 апреля, в многоэтажке на улице Бориса Богаткова, 260/1 в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар. Горит квартира на 19-м этаже. На месте работают несколько пожарных машин.
В МЧС уточнили, что из горящей квартиры эвакуировали ребенка.
— В 15:42 пожарно-спасательные подразделения выехали на место пожара. На момент прибытия было установлено, что на 19-м этаже из окон идет густой дым. Проводили эвакуацию жильцов. Мужчина в квартире сверху просит о помощи. Его также эвакуировали. Из горящей квартиры до прибытия пожарной охраны эвакуировали ребенка, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Спасатели продолжают тушить возгорание.
Вчера на Первомайке загорелись три частных дома. В одном из домов было обнаружено два баллона с ацетиленом и пропаном. Пожар помогали тушить поливомоечные машины.