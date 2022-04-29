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Высотка загорелась на улице Бориса Богаткова — из горящей квартиры эвакуировали ребенка

Пожару присвоили повышенный ранг

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Пожар произошел в 24-этажном доме

Пожар произошел в 24-этажном доме

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Сегодня днем, 29 апреля, в многоэтажке на улице Бориса Богаткова, 260/1 в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар. Горит квартира на 19-м этаже. На месте работают несколько пожарных машин.

В МЧС уточнили, что из горящей квартиры эвакуировали ребенка.

— В 15:42 пожарно-спасательные подразделения выехали на место пожара. На момент прибытия было установлено, что на 19-м этаже из окон идет густой дым. Проводили эвакуацию жильцов. Мужчина в квартире сверху просит о помощи. Его также эвакуировали. Из горящей квартиры до прибытия пожарной охраны эвакуировали ребенка, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Спасатели продолжают тушить возгорание.

Вчера на Первомайке загорелись три частных дома. В одном из домов было обнаружено два баллона с ацетиленом и пропаном. Пожар помогали тушить поливомоечные машины.

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