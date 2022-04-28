Девушку-подростка сбила иномарка на пешеходном переходе
Ее доставили в больницу
Водитель Opel Astra сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Авария произошла накануне в 23:40 возле дома
Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД по Новосибирску, водитель иномарки двигался со стороны Бердского шоссе в направлении улицы Балтийской. Пострадавшая девушка переходила дорогу по правилам.
— Совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево на зеленый сигнал светофора, — рассказали полицейские.
Пострадавшую девушку доставили в больницу, причину аварии устанавливают.
Ранее НГС писал о том, что иномарка сбила ребенка во дворе на Первомайке.