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Девушку-подростка сбила иномарка на пешеходном переходе

Ее доставили в больницу

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Девушка переходила дорогу на зеленый

Девушка переходила дорогу на зеленый

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Водитель Opel Astra сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Авария произошла накануне в 23:40 возле дома № 39 на улице Русской в Советском районе Новосибирска.

Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД по Новосибирску, водитель иномарки двигался со стороны Бердского шоссе в направлении улицы Балтийской. Пострадавшая девушка переходила дорогу по правилам.

— Совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево на зеленый сигнал светофора, — рассказали полицейские.

Пострадавшую девушку доставили в больницу, причину аварии устанавливают.

Ранее НГС писал о том, что иномарка сбила ребенка во дворе на Первомайке.

ДТПавария с пешеходомсбили подростка
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