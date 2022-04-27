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Во дворе дома на Первомайке иномарка сбила 7-летнего мальчика

Характер его травм уточняется

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Ребенка увезли в больницу

Ребенка увезли в больницу

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Вечером в среду, 27 апреля, во дворе дома по улице Заречной иномарка сбила 7-летнего ребенка, который перебегал дорогу.

— В 20 часов 10 минут водитель 1989 года рождения двигался на автомобиле «Тойота-Авенсис» по внутридворовой территории дома № 15 по улице Заречной. В пути следования совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика увезли в больницу. Характер его травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне напротив «Ленты» на улице Мясниковой автомобиль «Тойота-Камри-Грация» сбил 12-летнего велосипедиста.

ГИБДДсбил ребенка
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