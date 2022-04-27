Во дворе дома на Первомайке иномарка сбила
7-летнего мальчика
Характер его травм уточняется
Вечером в среду, 27 апреля, во дворе дома по улице Заречной иномарка сбила
— В 20 часов 10 минут водитель 1989 года рождения двигался на автомобиле «Тойота-Авенсис» по внутридворовой территории дома
Пострадавшего мальчика увезли в больницу. Характер его травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Накануне напротив «Ленты» на улице Мясниковой автомобиль «Тойота-Камри-Грация» сбил