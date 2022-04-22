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68-летний новосибирец умер в больнице после падения с электросамоката

Мужчина умер на шестые сутки после инцидента

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ДТП произошло на территории Ленинского района

ДТП произошло на территории Ленинского района

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12 апреля в Ленинском районе Новосибирска пенсионер решил воспользоваться самокатом, но упал. От полученных травм он скончался в больнице.

— В 10 часов 30 минут на территории Ленинского района водитель, 1953 года рождения, управляя электросамокатом ikonBIT TRIDENT, двигался по внутридворовой территории дома № 24/2 по улице Немировича-Данченко и в пути следования допустил опрокидывание, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Отмечается, что сразу после происшествия пострадавшего увезли в больницу, но он скончался на шестые сутки.

Электросамокат, который по техническим характеристикам оснащен электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт, что согласно п.1.2 общих положений Правил дорожного движения попадает под понятие «Мопед», для управления которым гражданин должен иметь водительское удостоверение категории «М».

Недавно в Новосибирске за день произошло сразу два ДТП с участием подростков на самокатах.

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