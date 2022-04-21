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Мужчина погиб на пожаре в многоэтажке в Кировском районе — из дома его вынесли уже без сознания

Еще шесть человек спасатели вывели из задымленного поезда

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На месте работают следователи СК и дознаватели МЧС

На месте работают следователи СК и дознаватели МЧС

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В Новосибирске во время пожара в девятиэтажке на улице Чигорина в Кировском районе погиб мужчина.

Возгорание началось сегодня в 9 часов утра. Когда на месте оказались первые спецавтомобили, из окна квартиры на седьмом этаже уже шел густой дым и вырывались языки пламени.

— На месте происшествия работали три звена газодымозащитной службы: одно в горящей квартире на поиск и обнаружения внутри возможных пострадавших, два других проверяли вышележащие этажи и проводили дымоудаление. В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы из квартиры, в которой произошел пожар, эвакуирован мужчина в бессознательном состоянии. Позднее медики констатировали смерть, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Шестерых жителей соседних квартир, в том числе, одного ребенка, пожарные вывели из опасного места в специальных «капюшонах», еще восемь человек вышли на свежий воздух без спасустройств.

Причины и обстоятельства пожара и гибели человека изучают следователи СК и дознаватели МЧС.

— Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказала о ходе разбирательства старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя регионального следственного управления СК Екатерина Петрушина.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Горели домашние вещи.

Ранее НГС писал о пенсионере из Болотнинского района, который палил сухую траву и сжег собственный дом.

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