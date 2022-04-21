Мужчина погиб на пожаре в многоэтажке в Кировском районе — из дома его вынесли уже без сознания

В Новосибирске во время пожара в девятиэтажке на улице Чигорина в Кировском районе погиб мужчина.

Возгорание началось сегодня в 9 часов утра. Когда на месте оказались первые спецавтомобили, из окна квартиры на седьмом этаже уже шел густой дым и вырывались языки пламени.



— На месте происшествия работали три звена газодымозащитной службы: одно в горящей квартире на поиск и обнаружения внутри возможных пострадавших, два других проверяли вышележащие этажи и проводили дымоудаление. В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы из квартиры, в которой произошел пожар, эвакуирован мужчина в бессознательном состоянии. Позднее медики констатировали смерть, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.