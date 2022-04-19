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На новосибирской трассе один грузовик подрезал другой — тот улетел в рекламный щит

Пострадал один из водителей

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Водитель выполнял обгон и не выдержал нужный интервал между транспортными средствами

Водитель выполнял обгон и не выдержал нужный интервал между транспортными средствами

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Сегодня днем, 19 апреля, автомобиль МАЗ под управлением 42-летнего мужчины двигался по трассе К-12 Новосибирск — Колывань — Томск со стороны Колывани в направлении Новосибирска. На 16-м километре трассы при обгоне грузовика ISUZU с 35-летним водителем за рулем водитель МАЗа не выдержал боковой интервал и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил старший государственный инспектор БДД УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

— В 15:15 42-летний мужчина, управляя автомобилем МАЗ, не выдержав боковой интервал с ISUZU, совершил с ним столкновение, после чего автомобиль ISUZU, потеряв контроль над автомобилем, совершил наезд на препятствие (опору рекламного щита), — рассказал Константин Шкабарня.

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Водитель автомобиля ISUZU получил травмы. Предварительный диагноз: «сотрясение головного мозга и дисторсия шейного отдела позвоночника». Ему потребовалась медицинская помощь.

Вчера вечером, 18 апреля, на Бердском шоссе столкнулись Toyota Camry, Skoda Octavia и грузовик Renault Premium. В результате пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка.

ДТП на трассеДТП с пострадавшим
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