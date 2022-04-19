На новосибирской трассе один грузовик подрезал другой — тот улетел в рекламный щит
Пострадал один из водителей
Сегодня днем, 19 апреля, автомобиль МАЗ под управлением
— В 15:15
Водитель автомобиля ISUZU получил травмы. Предварительный диагноз: «сотрясение головного мозга и дисторсия шейного отдела позвоночника». Ему потребовалась медицинская помощь.
Вчера вечером, 18 апреля, на Бердском шоссе столкнулись Toyota Camry, Skoda Octavia и грузовик Renault Premium. В результате пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка.