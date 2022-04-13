ГИББД объявила в розыск водителя — он сбил девушку на проспекте Маркса
Пострадавшая попала в больницу, она не успела запомнить номер автомобиля
В Новосибирске автоинспекция объявила в розыск водителя, который сбил на проспекте Маркса девушку и скрылся с места ДТП.
Авария произошла сегодня в 09:10 утра. Пострадавшая попала в больницу с предварительным диагнозом «ушибы». Запомнить марку и номер машины пострадавшей и свидетелям не удалось.
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предварительно, белого цвета) двигался по проспекту Карла Маркса со стороны площади Лыщинского и у дома 57 на проспекте совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, — рассказали в ОГИБДД по Новосибирску.
В Госавтоинспекции также напомнили, что за оставление места ДТП можно получить до 15 суток административного ареста.
Теперь предполагаемого виновника аварии ищут полицейские. Всех, кто владеет информацией о ДТП или знает, где находится машина, сбившая девушку, просят позвонить по телефонам
Ранее НГС писал о столкновении автобуса и троллейбуса на Красном проспекте. В аварии пострадала пожилая пассажирка.