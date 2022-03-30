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8-летняя девочка пострадала в ДТП в Кировском районе Новосибирска

Также травмы получила одна из водителей

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ДТП произошло около 16:30

ДТП произошло около 16:30

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Днем на территории Кировского района в Новосибирске столкнулись «Тойота» и «Мицубиси». В аварии пострадали двое — женщина и ребенок.

По информации ГИБДД, ДТП произошло в 16 часов 30 минут. Водитель 1982 года рождения ехала по улице 4-я Гэсстроевская на автомобиле «Тойота-Функарго» и врезалась в «Мицубиси» под управлением женщины-водителя 1992 года рождения.

— В результате ДТП водителя автомобиля «Мицубиси» и ее пассажирку, девочку 8 лет, с различными травмами доставили в больницу, — добавили в ГИБДД.

Сегодня утром, 30 марта, в Советском районе Новосибирска в аварии погиб мужчина.

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ГИБДДаварияпострадал ребенок
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