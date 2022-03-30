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Женщина и младенец получили травмы в тройном ДТП в Новосибирске — виновник скрылся

Пострадавших увезли в больницу

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Предварительно, неизвестный автомобилист передвигался на автомобиле «Мазда 3»

Предварительно, неизвестный автомобилист передвигался на автомобиле «Мазда 3»

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Вечером во вторник, 29 марта, на территории Ленинского района произошло тройное ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Третий участник аварии скрылся.

По информации ГИБДД по Новосибирску, ДТП произошло в 22 часа 36 минут:

— Неустановленный водитель, по предварительной информации, управляя автомобилем «Мазда 3», двигался по улице Титова со стороны улицы Пермской в сторону улицы Троллейной. В пути следования, напротив дома № 55 по улице Титова, совершил столкновение с брендированным автомобилем такси «КИА-Рио» под управлением водителя 1977 года рождения. После автомобиль «КИА» совершил столкновение с автомобилем «Субару-Легаси» под управлением водителя 1990 года рождения.

В аварии пострадали пассажиры «КИА-Рио» — 28-летняя женщина и ребенок 2021 года рождения. С предварительным диагнозом «ушибы» их увезли в больницу.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле с места ДТП скрылся. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — добавили в ГИБДД.

Всех, кто располагает информацией об этом ДТП или знает местоположение автомобиля, просят сообщить по телефонам: 232–23–21, 232–23–51.

Вечером в воскресенье, 13 марта, в Октябрьском районе Новосибирска на перекрестке столкнулись две иномарки. Пострадали несколько человек, в том числе 10-месячный младенец.

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