Женщина и младенец получили травмы в тройном ДТП в Новосибирске — виновник скрылся

Вечером во вторник, 29 марта, на территории Ленинского района произошло тройное ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Третий участник аварии скрылся.

По информации ГИБДД по Новосибирску, ДТП произошло в 22 часа 36 минут:

— Неустановленный водитель, по предварительной информации, управляя автомобилем «Мазда 3», двигался по улице Титова со стороны улицы Пермской в сторону улицы Троллейной. В пути следования, напротив дома № 55 по улице Титова, совершил столкновение с брендированным автомобилем такси «КИА-Рио» под управлением водителя 1977 года рождения. После автомобиль «КИА» совершил столкновение с автомобилем «Субару-Легаси» под управлением водителя 1990 года рождения.