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Тема дняПожар на СТО потушили
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Улицу Кропоткина открыли для транспорта после ликвидации пожара на СТО

Спасатели работали около пяти часов

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Возгоранию был присвоен повышенный ранг

Возгоранию был присвоен повышенный ранг

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Пожар на СТО, вспыхнувший сегодня вечером, 28 марта, на Кавалерийской улице в Калининском районе Новосибирска, потушили. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. Улица Кропоткина в настоящий момент открыта для движения транспорта.

— В 23:15 пожар полностью ликвидирован. Улица Кропоткина свободна для проезда, — сообщил Павел Винаков.

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Пожару был присвоен повышенный ранг. Прибывшие спасатели эвакуировали из горевшего здания несколько газовых баллонов. Пострадавших нет, огонь удалось сдержать, он не перекинулся на другие здания. При этом изначально риск был очень высок. На время тушения возгорания улица Кропоткина была перекрыта.

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МЧС Новосибирской областиСТОпожар
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