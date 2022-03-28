Улицу Кропоткина открыли для транспорта после ликвидации пожара на СТО

Пожар на СТО, вспыхнувший сегодня вечером, 28 марта, на Кавалерийской улице в Калининском районе Новосибирска, потушили. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. Улица Кропоткина в настоящий момент открыта для движения транспорта.
— В 23:15 пожар полностью ликвидирован. Улица Кропоткина свободна для проезда, — сообщил Павел Винаков.
Пожару был присвоен повышенный ранг. Прибывшие спасатели эвакуировали из горевшего здания несколько газовых баллонов. Пострадавших нет, огонь удалось сдержать, он не перекинулся на другие здания. При этом изначально риск был очень высок. На время тушения возгорания улица Кропоткина была перекрыта.
Как тушили пожар — смотрите и читайте в нашем репортаже.