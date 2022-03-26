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СрочноГлава дирекции минЖКХ найден мертвым
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Глава дирекции МинЖКХ найден мертвым в Новосибирске

Он руководил учреждением, которое контролировало выполнение проектов министерства

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О смерти Дмитрия Аникеева стало известно сегодня утром

О смерти Дмитрия Аникеева стало известно сегодня утром

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Начальник ГКУ «Проектная дирекция МинЖКХ и энергетики Новосибирской области» Дмитрий Аникеев найден мертвым. Информацию об этом НГС подтвердил источник, близкий к следствию. Следователи проводят проверку.

Учредителями ГКУ «Проектная дирекция» числятся Министерство ЖКХ, правительство области и департамент имущества и земельных отношений. Директором учреждения был Дмитрий Аникеев. До 2020 года он занимал пост главы рабочего поселка Маслянино, затем ушел в дирекцию.

Учреждение контролировало выполнение проекта «Чистая вода» и других программ МинЖКХ и энергетики. Основные направления работы дирекции — обращение с ТКО, формирование комфортной городской среды и работы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Осенью был задержан замминистра ЖКХ Владимир Нормайкин, его задержали 18 октября. Силовики пришли к нему на работу с обысками. Причины задержания Нормайкина связывали как раз с реализацией проекта «Чистая питьевая вода». По информации источника НГС, у Нормайкина были «свои» подрядчики в реализации национального проекта на протяжении нескольких лет. Из-за этого в области в разы завысили цены реализации нацпроекта. На время следствия суд отправил Нормайкина в СИЗО, но потом отпустил под домашний арест.

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