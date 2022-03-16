«Хотел создать семейную базу отдыха»: владелец сгоревшего здания в Абрашино оценил ущерб в несколько десятков миллионов

— После кризиса 2008 года я построил базу отдыха «Каракан» — популярное место, которое дало мне большой опыт. В 2011-м база начала работать. С годами я понял, что хочу создать и для кого. Я понимал, какого отдыха нам не хватает в области. Хотел создать семейную базу отдыха. Много в ней было предусмотрено для детей. Там должна была быть детская комната в 200 квадратных метров. Свои зоны для женщин и мужчин. Каждый из 20 номеров был спроектирован как апартаменты, с отдельной кухней — там спокойно могли жить семьи с маленькими детьми.

Вложения в строительство при пересчете на нынешние деньги составили несколько десятков миллионов рублей.

Игорь Макаркин считает, что причиной возгорания не могли стать проблемы с электроснабжением:

— Котельная — это отдельно стоящее здание. Электропроводка еще не была смонтирована, только силовой щит. Это 100% не проводка, она не горела. Думать я ни на кого не хочу. Это, безусловно, человеческий фактор, — говорит Макаркин.

Он отметил, что взыскивать ущерб ему не с кого, на него работали два молодых рабочих. Бизнесмен отметил, что страховку он не получит: стройка еще шла, на руках было только разрешение на строительство.