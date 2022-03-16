«Хотел создать семейную базу отдыха»: владелец сгоревшего здания в Абрашино оценил ущерб в несколько десятков миллионов

Прошлым вечером в деревне Абрашино Ордынского района Новосибирской области сгорела строящаяся трехэтажная база отдыха. Огонь в считанные часы уничтожил масштабную постройку. База отдыха должна была открыться в 2023 году. Владелец сгоревшего бизнеса рассказал НГС, сколько он вложил в проект и каким его хотел создать.
Игорь Макаркин начал строительство базы отдыха в 2018 году. Тогда был залит фундамент здания. В 2019-м смонтировали брус, в 2020-м вставили окна. По словам бизнесмена, база отдыха была его главным проектом — он вкладывал в нее все деньги, которые приносила ему другая деятельность. В планах было объединить будущую базу отдыха с уже действующей, сохранив прежнее название.
— После кризиса 2008 года я построил базу отдыха «Каракан» — популярное место, которое дало мне большой опыт. В 2011-м база начала работать. С годами я понял, что хочу создать и для кого. Я понимал, какого отдыха нам не хватает в области. Хотел создать семейную базу отдыха. Много в ней было предусмотрено для детей. Там должна была быть детская комната в 200 квадратных метров. Свои зоны для женщин и мужчин. Каждый из 20 номеров был спроектирован как апартаменты, с отдельной кухней — там спокойно могли жить семьи с маленькими детьми.
Вложения в строительство при пересчете на нынешние деньги составили несколько десятков миллионов рублей.
Игорь Макаркин считает, что причиной возгорания не могли стать проблемы с электроснабжением:
— Котельная — это отдельно стоящее здание. Электропроводка еще не была смонтирована, только силовой щит. Это 100% не проводка, она не горела. Думать я ни на кого не хочу. Это, безусловно, человеческий фактор, — говорит Макаркин.
Он отметил, что взыскивать ущерб ему не с кого, на него работали два молодых рабочих. Бизнесмен отметил, что страховку он не получит: стройка еще шла, на руках было только разрешение на строительство.
По информации сервиса «Контур.Фокус», помимо базы отдыха «Каракан» Игорь Макаркин является участником и директором еще двух компаний — ООО «СИБМЕТСНАБ» (оптовая торговля отходами и ломом) и ООО «ЭДИГАН» (лесозаготовки).
Больше всего денег владельцу приносят оптовая торговля отходами и база отдыха. По состоянию на конец 2020 года баланс ООО «СИБМЕТСНАБ» составлял 38,3 млн (за год вырос на 257%), выручка — 440,1 млн (падение на 20%), чистая прибыль — 875 тысяч рублей.
Баланс базы отдыха «Каракан» на конец 2021 года составлял 177 тысяч рублей (за год упал на 50%), выручка — 838 тысяч рублей (падение на 88%), чистая прибыль составила 61 тысячу рублей.
Со слов очевидцев, возгорание произошло на третьем этаже, оттуда оно охватило всю деревянную постройку. Также известно, что во время пожара сгорел автомобиль одного из строителей.
— Здесь спроса больше, чем предложений. Каждый сезон много отдыхающих, гостиницы все заняты, весь лес усеян палатками, поэтому быть такого не может, чтобы это был поджог. Нет на то причин, — отметил местный житель Абрашино Артем Борисов.
Сообщение о возгорании в деревне Абрашино Новосибирской области поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу 15 марта в 18:49. Горело строящееся деревянное трехэтажное здание на площади 1200 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных уже произошло обрушение третьего этажа.
В МЧС по Новосибирской области сообщили, что в ближайшее время дознаватели оценят ущерб от возгорания и установят причину.