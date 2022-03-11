На Первомайке «Хонда» сбила ребенка — он шел не по «зебре»

Сегодня днем, 11 марта, на улице Героев Революции в Первомайском районе Новосибирска автомобиль «Хонда-Каппа» сбила 11-летнего мальчика. За рулем авто находился 59-летний мужчина.
— В 15:20 автомобиль «Хонд- Каппа» двигался по улице Героев Революции, со стороны улицы Аксёнова в сторону улицы Пожарского. Напротив дома 126 на улице Героев Революции автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
В результате ДТП пострадал мальчик 2011 года рождения, с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей» его доставили в больницу.
Вечером в субботу, 5 марта, в Дзержинском районе Новосибирска водитель иномарки сбил ребенка. Водитель утверждает, что мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В ГИБДД сообщили, что в Новосибирской области сбивать пешеходов стали почти в 2 раза чаще. Количество пострадавших пешеходов также увеличилось почти в 2 раза. В ГИБДД назвали причины.