Мальчик погиб в Новосибирске — он отравился неустановленным веществом

В Новосибирске в Советском районе погиб 12-летний мальчик. Он отравился неустановленным веществом. Следователи начали доследственную проверку.
— Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъяты образцы вещества, назначена химическая экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СК.
В Новосибирске 16 января в цехе по производству хлебобулочных изделий произошел несчастный случай: 15-летнему парню раздробило кисть руки. Следователи объявили о начале проверки инцидента.