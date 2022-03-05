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Тема дня12-летний мальчик погиб от отравления
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Мальчик погиб в Новосибирске — он отравился неустановленным веществом

Следователи проводят проверку

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Следователи отправили вещество на экспертизу

Следователи отправили вещество на экспертизу

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В Новосибирске в Советском районе погиб 12-летний мальчик. Он отравился неустановленным веществом. Следователи начали доследственную проверку.

— Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъяты образцы вещества, назначена химическая экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СК.

В Новосибирске 16 января в цехе по производству хлебобулочных изделий произошел несчастный случай: 15-летнему парню раздробило кисть руки. Следователи объявили о начале проверки инцидента.

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