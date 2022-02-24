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В Новосибирске поезд сбил мужчину — он шел по путям

Пешеход нарушил правила безопасности на железнодорожной дороге

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40-летний мужчина шел по путям. Машинист не успел затормозить

40-летний мужчина шел по путям. Машинист не успел затормозить

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Сегодня утром, 24 февраля, в районе остановочной платформы Инструментальный завод в Новосибирске поезд сбил мужчину, который шел по путям. Машинист заметил пешехода, начал ему сигналить и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

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Пострадавшего увезли в больницу. По предварительной информации, 40-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В начале февраля поезд сбил пешехода на Большевистской. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

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