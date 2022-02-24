В Новосибирске поезд сбил мужчину — он шел по путям

Сегодня утром, 24 февраля, в районе остановочной платформы Инструментальный завод в Новосибирске поезд сбил мужчину, который шел по путям. Машинист заметил пешехода, начал ему сигналить и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.
Пострадавшего увезли в больницу. По предварительной информации, 40-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В начале февраля поезд сбил пешехода на Большевистской. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.