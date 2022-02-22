ВАЗ вылетел на встречную полосу новосибирской трассы: двое погибли, еще два человека попали в больницу

В Новосибирске 22 февраля в 12:45 в Убинском районе произошло смертельное ДТП. Погибло два человека, еще два человека госпитализированы.
— По предварительной информации, около 12 часов 45 минут на территории Убинского района на 1218 км автодороги Р-254 «Иртыш», водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону города Омск, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Highlander, под управлением водителя, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
На месте скончались 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 и 34-летний пассажир. Водитель автомобиля 31-летний Toyota и его 49-летняя пассажирка.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Выясняются все обстоятельства происшествия.
В Новосибирске автомобиль сбил двух сотрудников «Сибирской энергетической компании». Трагедия произошла в Ленинском районе 21 февраля. Один из сотрудников погиб.