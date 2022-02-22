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СрочноДва человека погибли в лобовом ДТП
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ВАЗ вылетел на встречную полосу новосибирской трассы: двое погибли, еще два человека попали в больницу

Вторым участником аварии стал автомобиль Toyota Highlander

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Жертвами ДТП стал водитель и пассажир ВАЗа

Жертвами ДТП стал водитель и пассажир ВАЗа

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В Новосибирске 22 февраля в 12:45 в Убинском районе произошло смертельное ДТП. Погибло два человека, еще два человека госпитализированы.

— По предварительной информации, около 12 часов 45 минут на территории Убинского района на 1218 км автодороги Р-254 «Иртыш», водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону города Омск, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Highlander, под управлением водителя, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

На месте скончались 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 и 34-летний пассажир. Водитель автомобиля 31-летний Toyota и его 49-летняя пассажирка.

ДТП произошло 22 февраля

ДТП произошло 22 февраля

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ВАЗ выехал на встречную полосу

ВАЗ выехал на встречную полосу

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На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Выясняются все обстоятельства происшествия.

В Новосибирске автомобиль сбил двух сотрудников «Сибирской энергетической компании». Трагедия произошла в Ленинском районе 21 февраля. Один из сотрудников погиб.

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