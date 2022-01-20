«Я понимаю: еще одна секунда — и я получу пулю»: врач, спасший людей в отделении почты от автоматчика, — о том, как защищаться

Имя Дмитрия Бараксанова 12 января 2022 года узнал не только весь Красноярск, но и страна.
В интервью для NGS24.RU Дмитрий, врач и отец двоих детей, признался, что не в первый раз заступился за людей — однажды ему уже приходилось лежать с ножевым ранением в реанимации. Все подробности этой шокирующей истории, которая в любую секунду могла обернуться трагедией, — в материале наших коллег. А еще профессиональный совет для наших читателей, как вести себя в подобной ситуации.
— Дмитрий, как вы оказались на почте и с чего и всё началось?
— Я ехал с работы, и нужно было забрать посылку, а потом поехать на вторую работу. На это было буквально полчаса. Ну и зашел в отделение почтовой связи вместе со своей коллегой. Болтали с ней, разговаривали.
— В тот момент поняли, что атмосфера какая-то неприятная в почтовом отделении царит. То есть мы оживленно общались, а все остальные стали просто как мумии. Профессионально посмотрел в глаза других людей — увидел какой-то страх. И ребята стояли, этот парень, который с автоматом оказался, и его подельник, так скажем, в кавычках.
Они оживленно себя вели, не стеснялись нецензурной брани, угрожали сотрудникам почты, а также посетителям, которые стояли в тот момент в очереди. На что я отреагировал и сказал, что ребята, будьте любезны, потише. Нельзя так себя вести в общественных местах. Я стоял к нему лицом — он ко мне спиной. Через секунду он резко поворачивается с автоматом в руках. Он резко направляет его прямо мне в живот.
Я в секунду как-то среагировал, видимо, мышечная память. Всё вспомнил. Поставил предохранитель, снял рожок, убедился, что патронов нет. Отбросил этот рожок, чтобы уже ничего не происходило. Повалил его на пол и с силой забрал автомат. Пока он лежал, я уже успел разобрать автомат, посмотреть, что патронов нет. Всё, безопасность полнейшая. То есть этот автомат уже угрозы никакой не представляет.
— Пару раз он пытался бежать, но я его остановил. Пытался закурить в отделении почты, потом и вовсе пытался со мной договориться, чтобы я его отпустил. Ну и, как было видно на первом видео, что я с автоматом ходил, патрулировал туда-сюда. То есть сразу непонятно было, кто из них налетчик. И по комментариям в «Инстаграме» везде это тоже было ясно.
— Когда приехала полиция, они сразу поняли, кто спаситель, а кто преступник?
— Нет, это был очень комичный момент. Получилось так, что я стоял спиной ко входу с автоматом, черная куртка, черная шапка. А когда приехали сотрудники, то резко ворвались в отделение, закричали: «Оружие на пол! Руки за голову! Ложись, стрелять буду!» Я поворачиваюсь, и мне просто в лоб направлен пистолет сотрудника полиции. Вот такие вот глаза. У меня страх, я не знаю, что делать, как, наверное, в боевике.
И тут я смотрю, что они начинают медленно заполнять всё отделение, кроме глаз, не было видно ничего. Сотрудники с автоматами в бронежилетах, в касках, в масках. И я говорю: «Ребята, ребята, тише, тише», начинаю потихонечку отодвигать от себя автомат, поднимаю одну руку вверх. Он кричит: «Осторожно, будут стрелять!» Я понимаю, что еще одна секунда и я могу схлопотать пулю уже от сотрудника полиции, потому что они реально не разобрались, кто и что, а нападавший сидел там, далеко на лавочке. Его практически не было не видно.
— Очередь уже оживилась, выбежала девушка, я не знаю, кто она, закричала «Нет-нет, это парень, который нас спас, не стреляйте!» И она указала на него, другие сотрудники почты тоже оживились. Наверное, если бы не они, дело могло произойти по-другому. Но потом я автомат передал, все сотрудники, конечно же, извинились, потому что ситуация была двоякая — понять ее тоже можно было неоднозначно. Они подошли к нему, надели наручники и увели в патрульную машину.
Я спешил на свою вторую работу, оставил свои контакты и уже во второй половине дня вернулся в отделение полиции и дал показания.
— Как повела себя коллега, которая вместе с вами зашла на почту?
— Ее зовут Алена, она тоже доктор. Когда всё происходило, она стояла в шаге от меня. Я потом уже попросил у нее прощения, мне было очень неудобно, это ведь я ее привел на почту забрать свою посылку. Она ответила: «Ты знаешь, я даже глазом не успела моргнуть, когда увидела автомат у тебя, и ты говоришь, что всё хорошо, опасности нет. Я поняла, что с тобой можно идти хоть куда и всё будет спокойно». После этого я еще отдал ей свой паспорт и попросил всё-таки получить мою посылку, а то я уже не успеваю. (Улыбается.) Пришло зарядное устройство для телефона. Вот с этого и возобновилась работа почты. Люди поняли, что опасность миновала.
— Где вы работаете?
— Я работаю врачом-психиатром в Красноярском краевом психоневрологическом диспансере. На второй работе веду частную практику в одной из клиник города. Во время нападения как раз спешил туда, меня ждал пациент.
— Когда вы приехали на работу сразу после этого ЧП, что сказали коллегам?
— Я сказал, что меня чуть не убили. Первое, что я сказал им. Там девушки оживились, расспрашивали, что случилось. Я сам еще был в шоке. Уже тогда начало приходить осознание того, что могло произойти на самом деле. Но как-то собрался, отвел прием, справился с этим.
— Как семья отреагировала на случившееся?
— У меня жена, двое детей. Дочь выбежала в слезах, обняла меня, ничего не могла сказать — просто все были в шоке. Просто сразу это всё в соцсети проникло.
— Почему выбрали такую профессию и думали ли когда-то, что она вам так пригодится?
— Вообще, вся семья у нас занимается врачеванием. Отец у меня акушер-гинеколог, провел большую деятельность в этой области. Я с детства готовился стать врачом уже целенаправленно, хотел помогать людям. Бабушка тоже медик. Так получилось, что по истечении обучения 6 курсов в нашем медицинском университете я понял, что всё-таки психиатрия ближе. Начал работать, но никогда не думал, что так это поможет.
Вообще, психиатрия очень помогает в жизни. И себе, и в семье, и другим людям.
— Что сказала жена, когда узнала?
— «Постоянно ты куда-нибудь лезешь». (Смеется.) Так происходит, я этих ситуаций не ищу, они сами меня находят, не первый раз такие бывали случаи. Я не могу стоять в стороне, когда происходит какое-то безразличие. Когда вот такие действия в сторону обычных людей, особенно девушек, детей, престарелых людей. Заступался неоднократно, однажды даже ножевое ранение получил.
Увидел драку, пару слов вставил, защитил девушку. Ввязался в драку. И потом оказался в реанимации. Поэтому все реагируют так, что не лезь никуда. Зачем тебе это надо? Я не поддерживаю эту позицию, потому что ну а кто, если не мы?
— Девушка поблагодарила?
— Нет, я ее больше не видел.
— Как обычному человеку без подготовки нужно реагировать в таком случае?
— Я считаю, что среагировал правильно, то есть не было ни секунды, потраченной зря. Так как у меня была подготовка и я знал, что делать. В юности занимался в военно-спортивном техническом центре «Патриот». На тот момент я точно не знал, поступлю в медицинский университет или нет, мог уйти служить в армию.
А если это обычный человек, то в первую очередь нужно среагировать и оценить обстановку. Ни в коем случае нельзя провоцировать людей, которые несут угрозу. Делать то, что они говорят. Ни в коем случае не смотреть агрессору в глаза, потому что это их очень сильно провоцирует.
В моем случае я мог это сделать, потому что я могу при зрительном контакте оценить намерения и показать свою силу. Но если идешь к ним, ни в коем случае нельзя показывать страх. Если уже идти, то идти до конца, понимая, что в какой-то момент тебя может не стать.
— Как вести себя, будучи под прицелом?
— Вообще, все посетители и сотрудники вели себя правильно: они не проявляли никаких действий, не двигались. Когда мы зашли с коллегой в отделение, то смеялись и шутили. А сотрудники отделения и люди, стоящие в очереди, просто стояли. И можно было заметить, как только глаза двигаются от страха. Смотрели в окна и в пол.
Есть тип людей, по которым можно понять, представляет ли они реальную угрозу. Если человек пьян, сделать это намного сложнее: такой человек не отдает отчет своим действиям и практически непредсказуем. Даже профессионал не всегда может правильно оценить и предугадать его дальнейшие действия. То есть тут как повезет. Но есть и те, кто действует по четкому плану.
— Этот человек пришел неизвестно зачем, у него не было плана, всё было спонтанно. Автомат был охолощенный, он мог стрелять только холостыми патронами. Такой автомат Калашникова можно купить примерно за 60 тысяч рублей. Внешне от настоящего не отличить.
Мотива я у него не увидел, и до сих пор не понимаю, зачем он это сделал. Проблемы в семье у каждого есть, как-то нужно научиться сглаживать углы и находить в себе ответы на вопросы.
Как врач могу сказать, что душевнобольных немало. И это даже не те люди, которые стоят на учете. Психическое здоровье в наше время выходит на первый план. Есть люди в сложных ситуациях, люди в длительном стрессе. Пропадает сон, пропадает аппетит, появляются депрессивные расстройства. Всё это сказывается на нашей социальной адаптации. Первое, на что влияет, — семья и дети, второе — работа.
— Как отвлекаетесь от работы, чем увлекаетесь?
— Я занимаюсь автоспортом, строю свою спортивную машину, хочу участвовать в гонках на «Красном кольце». Езжу на мотоцикле, очень люблю скорость и адреналин. Раньше занимался музыкой, играл в различных командах Красноярска. Дома есть и барабанная установка, и пара гитар. Еще тренировки в спортзале. Не всегда всё успеваю.
— Если еще однажды возникнет критическая ситуация, будете помогать?
— Я думаю, я себя уже не изменю. Буду, а что же делать?
19 января Дмитрий Бараксанов получил благодарственное письмо за проявленный героизм из рук начальника красноярской полиции Геннадия Березина.
37-летнему дебоширу, который пришел на почту с автоматом, грозит до 7 лет лишения свободы.