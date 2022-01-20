«Я понимаю: еще одна секунда — и я получу пулю»: врач, спасший людей в отделении почты от автоматчика, — о том, как защищаться

— Этот человек пришел неизвестно зачем, у него не было плана, всё было спонтанно. Автомат был охолощенный, он мог стрелять только холостыми патронами. Такой автомат Калашникова можно купить примерно за 60 тысяч рублей. Внешне от настоящего не отличить.



Мотива я у него не увидел, и до сих пор не понимаю, зачем он это сделал. Проблемы в семье у каждого есть, как-то нужно научиться сглаживать углы и находить в себе ответы на вопросы.



Как врач могу сказать, что душевнобольных немало. И это даже не те люди, которые стоят на учете. Психическое здоровье в наше время выходит на первый план. Есть люди в сложных ситуациях, люди в длительном стрессе. Пропадает сон, пропадает аппетит, появляются депрессивные расстройства. Всё это сказывается на нашей социальной адаптации. Первое, на что влияет, — семья и дети, второе — работа.



— Как отвлекаетесь от работы, чем увлекаетесь?



— Я занимаюсь автоспортом, строю свою спортивную машину, хочу участвовать в гонках на «Красном кольце». Езжу на мотоцикле, очень люблю скорость и адреналин. Раньше занимался музыкой, играл в различных командах Красноярска. Дома есть и барабанная установка, и пара гитар. Еще тренировки в спортзале. Не всегда всё успеваю.



— Если еще однажды возникнет критическая ситуация, будете помогать?



— Я думаю, я себя уже не изменю. Буду, а что же делать?