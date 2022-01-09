«Где деньги, Ань?»: кассир Альфа-банка вынесла 23 млн рублей, нашли только два. Ей помогал муж?

В начале декабря всю страну облетела таинственная история: в Ачинске (городок в
Ачинская кассирша Альфа-банка Анна Григорьева нашлась
Начало детективной истории
Мы пообщались с адвокатом Антоном Колосовым, который представлял интересы Дениса Григорьева до задержания, пока он был свидетелем. После Колосов с ним уже не работал. Вот как звучала версия Дениса до ареста.
Он якобы не знал, что 3 декабря, в пятницу, Анна похитила деньги, домой она их не приносила, ему ни о чём не сообщала. Когда 5 декабря, в воскресенье, она попыталась наложить на себя руки, для него это было полной неожиданностью. До этого она всегда была жизнерадостной и веселой. Вечером
В ночь с 6 на 7 декабря Анна ушла из дома и пропала. Камера наблюдения в подъезде сняла, как кассирша спускается по лестнице в 03:50. Утром родные хватились ее. Мать Анны заявила в полицию о пропаже дочери. В сумке пропавшей женщины нашли предсмертные записки, о них сообщили в банк. И только в семь вечера 7 декабря руководство банка заявило в органы о хищении денег.
В записках Анна много раз признавалась в любви к близким, просила их позаботиться друг о друге, просила у них прощения. Текст записок явно намекал, что Анну принуждали к чему-то плохому и запугивали, причем очень долго — целых три года. Создавалось ощущение, что ей приходилось скрывать ото всех некую тайну, в том числе от мужа, если судить по словам: «Деня, я так тебя люблю, спасибо тебе за всё, извини, но рассказать не смогла» и «Они сказали, что всё знают про мою семью, следили и заставляли так делать». При этом сама семья вела себя так, будто совершенно не опасается этих анонимных злодеев, которые якобы всё про них знают.
Возвращаясь к тексту записок, уже тогда казалось странным, почему человек, решивший уйти из жизни, пишет свои последние письма загадками, а не выкладывает близким всё как есть. Теперь же, когда мужа Анны подозревают в соучастии, возникает вопрос: не была ли эта загадочность намеренной попыткой отвести подозрения от Дениса и направить следствие на поиски неких посторонних, угрожавших ее семье?
Нуждалась ли семья в деньгах?
Денис и Анна — пара, которая вместе около
Зато известно, что супруг официально не трудоустроен, занимается детейлингом — комплексным уходом за автомобилями. Подозрительным выглядело то, что у Дениса накопилось 11 просроченных долгов на сумму
Знакомые о них вспоминают только хорошее: «Хорошая, уравновешенная. Мы такого даже не представляем от Анютки. Мы приехали в
Нуждалась ли остро семья в деньгах, остается гадать. При этом оба ездили на относительно свежих иномарках: Анна — на
Куда пропало награбленное?
В общей сложности из кассы Альфа-банка пропало
Адвокат женщины Сергей Евдокимов уточнил: Григорьева согласна, что подозрения в отношении нее по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) являются обоснованными, то есть фактически признаётся в преступлении. О каких-либо подробностях дела он не имеет права говорить, по договору с клиентами. Максимальные санкции статьи —
Сейчас оба супруга — Денис и Анна — дожидаются окончания следствия и суда в СИЗО Ачинска. Куда пропали остальные деньги и как на самом деле произошла инсценировка, будет известно позже. Мы следим за развитием ситуации.