«Где деньги, Ань?»: кассир Альфа-банка вынесла 23 млн рублей, нашли только два. Ей помогал муж?

Мы пообщались с адвокатом Антоном Колосовым, который представлял интересы Дениса Григорьева до задержания, пока он был свидетелем. После Колосов с ним уже не работал. Вот как звучала версия Дениса до ареста.



Он якобы не знал, что 3 декабря, в пятницу, Анна похитила деньги, домой она их не приносила, ему ни о чём не сообщала. Когда 5 декабря, в воскресенье, она попыталась наложить на себя руки, для него это было полной неожиданностью. До этого она всегда была жизнерадостной и веселой. Вечером 5-го числа он был в гостях, но, получив от жены SMS с намеками на суицид, Денис тут же отправился домой. Анну доставили в больницу, но скоро она вернулась. Весь следующий день они провели вместе. Это был понедельник, женщина должна была выйти на работу, но муж позвонил ее руководству в Альфа-банк и предупредил, что она плохо себя чувствует.

