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«Где деньги, Ань?»: кассир Альфа-банка вынесла 23 млн рублей, нашли только два. Ей помогал муж?

Супруг успел дать интервью на Первом канале и уверял в своей непричастности

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Обычная семейная пара, обоим по <nobr class="_">30 лет,</nobr> вместе уже целых <nobr class="_">10 лет,</nobr> детей нет

Обычная семейная пара, обоим по 30 лет, вместе уже целых 10 лет, детей нет

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В начале декабря всю страну облетела таинственная история: в Ачинске (городок в 180 км от Красноярска) пропала 31-летняя кассирша Альфа-банка Анна Григорьева. Вместе с ней из отделения исчезли 23 миллиона рублей. Бить тревогу начала мать женщины, подключились волонтеры, а ориентировки с ее фото разлетелись по интернету. Неделю жители наблюдали за настоящей детективной историей с версиями про самоубийство, угрозами неизвестных. Позже оказалось, что так родственники и друзья кассирши хотели прикрыть банальную кражу. Спустя неделю Анна сама пришла в полицию с повинной. Но вопросов в этой истории больше, чем ответов, до сих пор. Главные из них — какую роль сыграл тут муж похитительницы Денис Григорьев, куда пропали со стоянки их два новеньких авто и где, наконец, деньги: большую часть так и не нашли. Подробности выясняли журналисты портала NGS24.RU.

Ачинская кассирша Альфа-банка Анна Григорьева нашлась 14 декабря, спустя неделю. Она сама пришла в полицию. В ведомстве сообщили, что повлиять на нее помогла мать: следователи догадались, что она знает о ее местонахождении. Она и убедила дочь явиться с повинной. В это же время все подруги, родные и знакомые семьи перестали отвечать на вопросы журналистов. Хотя до этого муж кассирши успел съездить в Москву и дать интервью под полиграфом Первому каналу. Однако прибор показал, что Денис лукавит. Не поверили его словам и правоохранители — сейчас он тоже в СИЗО, где проведет время до начала февраля.

Начало детективной истории

Мы пообщались с адвокатом Антоном Колосовым, который представлял интересы Дениса Григорьева до задержания, пока он был свидетелем. После Колосов с ним уже не работал. Вот как звучала версия Дениса до ареста.

Он якобы не знал, что 3 декабря, в пятницу, Анна похитила деньги, домой она их не приносила, ему ни о чём не сообщала. Когда 5 декабря, в воскресенье, она попыталась наложить на себя руки, для него это было полной неожиданностью. До этого она всегда была жизнерадостной и веселой. Вечером 5-го числа он был в гостях, но, получив от жены SMS с намеками на суицид, Денис тут же отправился домой. Анну доставили в больницу, но скоро она вернулась. Весь следующий день они провели вместе. Это был понедельник, женщина должна была выйти на работу, но муж позвонил ее руководству в Альфа-банк и предупредил, что она плохо себя чувствует.

В ночь с 6 на 7 декабря Анна ушла из дома и пропала. Камера наблюдения в подъезде сняла, как кассирша спускается по лестнице в 03:50. Утром родные хватились ее. Мать Анны заявила в полицию о пропаже дочери. В сумке пропавшей женщины нашли предсмертные записки, о них сообщили в банк. И только в семь вечера 7 декабря руководство банка заявило в органы о хищении денег.

Дом, где жили супруги

Дом, где жили супруги

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Отделение банка, где работала Анна

Отделение банка, где работала Анна

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В записках Анна много раз признавалась в любви к близким, просила их позаботиться друг о друге, просила у них прощения. Текст записок явно намекал, что Анну принуждали к чему-то плохому и запугивали, причем очень долго — целых три года. Создавалось ощущение, что ей приходилось скрывать ото всех некую тайну, в том числе от мужа, если судить по словам: «Деня, я так тебя люблю, спасибо тебе за всё, извини, но рассказать не смогла» и «Они сказали, что всё знают про мою семью, следили и заставляли так делать». При этом сама семья вела себя так, будто совершенно не опасается этих анонимных злодеев, которые якобы всё про них знают.

Возвращаясь к тексту записок, уже тогда казалось странным, почему человек, решивший уйти из жизни, пишет свои последние письма загадками, а не выкладывает близким всё как есть. Теперь же, когда мужа Анны подозревают в соучастии, возникает вопрос: не была ли эта загадочность намеренной попыткой отвести подозрения от Дениса и направить следствие на поиски неких посторонних, угрожавших ее семье?

Нуждалась ли семья в деньгах?


Денис и Анна — пара, которая вместе около 10 лет, детей у них нет. Жили в обычной пятиэтажке городка на 106 тысяч человек. Здесь родились, получали образование, Денис окончил ачинскую школу № 8 и отучился в Современной гуманитарной академии. В Сети есть информация, что они якобы развелись, но продолжили жить в одной квартире. Родные нам эту информацию не комментируют.

Зато известно, что супруг официально не трудоустроен, занимается детейлингом — комплексным уходом за автомобилями. Подозрительным выглядело то, что у Дениса накопилось 11 просроченных долгов на сумму 770 тысяч: информация об этом есть на официальном сайте судебных приставов. Правда, на том самом ток-шоу он спокойно объяснил, что брал кредиты на разные нужды, и дал понять, что ничего критичного в этих долгах для него нет. Зарабатывает, с его слов, порядка 40-45 тысяч рублей в месяц.

30-летняя Анна Григорьева работала в Альфа-банке, получала 30–35 тысяч рублей в месяц, но в средствах стеснена не была.

Знакомые о них вспоминают только хорошее: «Хорошая, уравновешенная. Мы такого даже не представляем от Анютки. Мы приехали в 1989 г. Она выросла на моих глазах. И бабушку, и дедушку знала. Приличная семья, воспитанная, культурная. Денис тоже был спокойный, никогда не хамил. Пройдет, поздоровается. В лишние разговоры не вступал. И сумку, бывает, донесет», — рассказала Людмила, соседка семьи Григорьевых.

Машина Анны Григорьевой, которую забрали неизвестные

Машина Анны Григорьевой, которую забрали неизвестные

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Машина, на которой ездил супруг

Машина, на которой ездил супруг

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Нуждалась ли остро семья в деньгах, остается гадать. При этом оба ездили на относительно свежих иномарках: Анна — на Hyundai ix35, Денис — на Nissan. Кстати, в день, когда Григорьеву отправили в СИЗО на два месяца, двое неизвестных пришли на автостоянку возле дома супругов и завели машину женщины. Охрана стоянки, которая хорошо знала Анну и Дениса, подошла и поинтересовалась, что происходит. Мужчины заявили, что забирают авто с согласия Дениса. Тогда охрана связалась с самим Григорьевым, и тот подтвердил, что разрешил забрать машину жены, а скоро также приедут и за его Nissan Teana. Однако последнюю, как стало позже известно от полиции, забрали как раз следователи. Куда ведет след первого авто, остается гадать.

Куда пропало награбленное?

В общей сложности из кассы Альфа-банка пропало 23 миллиона рублей (15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро). По последним данным полиции, нашли лишь малую долю — чуть больше 2 миллионов рублей. Изначально Анна явилась в полицию без денег. Пачки наличности удалось найти благодаря обыскам в гараже — там был тайник, 180 тысяч нашли в квартирах родных.

Адвокат женщины Сергей Евдокимов уточнил: Григорьева согласна, что подозрения в отношении нее по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) являются обоснованными, то есть фактически признаётся в преступлении. О каких-либо подробностях дела он не имеет права говорить, по договору с клиентами. Максимальные санкции статьи — 10 лет лишения свободы. Статья мужа пока не называется.

Сейчас оба супруга — Денис и Анна — дожидаются окончания следствия и суда в СИЗО Ачинска. Куда пропали остальные деньги и как на самом деле произошла инсценировка, будет известно позже. Мы следим за развитием ситуации.

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Ачинсккассир украла деньгиограбление банкаАнна Григорьева
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