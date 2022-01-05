Стали известны подробности убийства 5-летней девочки в Костроме

В Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Костромской области,
— Незамедлительно были организованы поиски девочки, в которых принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, добровольцы отряда «Лиза Алерт», — говорится в сообщении.
Подозреваемых удалось задержать в течение суток. Они уже признались в совершении преступления. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего», расследование продолжается.
Как сообщает Telegram-канал 112, днем 4 января девочка вышла поиграть около Дома культуры, где работала ее мама. Не прошло и десяти минут, как двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении. Позже тело малышки нашли в общежитии — всего в 200 метрах от ДК. По имеющейся информации, здесь злоумышленники снимали комнату.
Сразу после появления информации о задержании преступников местные жители устроили сход у общежития, где нашли тело ребенка. Они требовали выдать убийц и хотели устроить самосуд.
Одним из задержанных, по данным Telegram-канала 112, оказался 44-летний педофил-рецидивист Денис Герасимов. Раньше его привлекали к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков ранее получил срок за кражу денег с банковского счета.
Герасимов находился под административным надзором. Он вышел на свободу из колонии общего режима в марте прошлого года. После освобождения Герасимов в течение восьми лет должен был ежемесячно являться в органы внутренних дел, также ему было запрещено выезжать за пределы Костромы и находиться рядом со школами и детскими садами, а также в местах проведения массовых мероприятий с участием детей.
Согласно характеристике, в ИК