Стали известны подробности убийства 5-летней девочки в Костроме

Герасимов находился под административным надзором. Он вышел на свободу из колонии общего режима в марте прошлого года. После освобождения Герасимов в течение восьми лет должен был ежемесячно являться в органы внутренних дел, также ему было запрещено выезжать за пределы Костромы и находиться рядом со школами и детскими садами, а также в местах проведения массовых мероприятий с участием детей.



Согласно характеристике, в ИК № 2 он «допустил семь нарушений правил внутреннего распорядка, за добросовестное отношение к труду имеет два поощрения. К разъяснению норм российского законодательства относится с недоверием. В среде осужденных уживчив, авторитетом не пользуется, конфликтных ситуаций не создает. В общении с администрацией вежлив, тактичен, грубости не допускает. Воспитательные мероприятия посещает по принуждению».

