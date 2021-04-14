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Под Новосибирском «Жигули» залетели под стоящий на путях вагон — два человека погибли на месте

Еще один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии

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На месте работают экстренные службы

На месте работают экстренные службы

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Два человека погибли после столкновения с железнодорожным вагоном под Новосибирском

Вечером во вторник, 13 апреля, около поселка Красномайского в Новосибирском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель ВАЗ-2105 на скорости врезался в вагон, который стоял на железнодорожных путях. В результате автомобиль залетел под него, два человека погибли.

Машина залетела под вагон

Машина залетела под вагон

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В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об этом подтвердили.

— В 22:05 автомобиль ВАЗ-2105 двигался со стороны Верх-Тулы. На 3307-м километре железной дороги на переезде автомобиль въехал в стоящий вагон. В результате столкновения два человека погибли на месте. Еще один в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу города Обь, — сообщили в ведомстве.

По словам местного жителя, в месте, где произошла авария, часто стоят вагоны.

— Есть тут дурацкое место. В месте пересечения дороги и подъездных путей останавливают вагоны и разгружают прям на дорогу. Вот под такой вагон и влетели, похоже, — пояснил он.

Ранее мы писали о том, что единственный проезд в поселок Красномайский затопило талыми водами.

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ДТП с погибшимиавариявагон
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