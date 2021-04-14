Под Новосибирском «Жигули» залетели под стоящий на путях вагон — два человека погибли на месте

Два человека погибли после столкновения с железнодорожным вагоном под Новосибирском
Вечером во вторник, 13 апреля, около поселка Красномайского в Новосибирском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об этом подтвердили.
— В 22:05 автомобиль ВАЗ-2105 двигался со стороны Верх-Тулы.
По словам местного жителя, в месте, где произошла авария, часто стоят вагоны.
— Есть тут дурацкое место. В месте пересечения дороги и подъездных путей останавливают вагоны и разгружают прям на дорогу. Вот под такой вагон и влетели,
Ранее мы писали о том, что единственный проезд в поселок Красномайский затопило талыми водами.