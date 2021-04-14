Под Новосибирском «Жигули» залетели под стоящий на путях вагон — два человека погибли на месте

Вечером во вторник, 13 апреля, около поселка Красномайского в Новосибирском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации « АСТ-54 », водитель ВАЗ-2105 на скорости врезался в вагон, который стоял на железнодорожных путях. В результате автомобиль залетел под него, два человека погибли.

