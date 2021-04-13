Под Новосибирском талые воды отрезали целый поселок — единственный въезд затопило

Поселок под Новосибирском отрезало талыми водами
Поселок Красномайский в Новосибирском районе отрезало от автомобильного сообщения из-за талых вод, которые затопили единственный въезд в населенный пункт.
— Из-за географического положения каждую весну талые воды проходят через данное место и затопляют тоннель. Тоннель является единственным выездом из деревни, потому что все остальные дороги грунтовые. Никаких других выездов из этой местности нет. Поэтому каждую весну с разной степенью жесткости мы имеем эту проблему. Неделю назад мы вызвали главу администрации, главу района, из сельсовета приехали. Померили сапогами лужу. Но лужа была еще проезжаемая. Сегодня утром пошла вода большая. Все, кто до обеда успели выехать из деревни, обратно в деревню въехать уже не могут. Передо мной уазик решил штурмовать это препятствие и заглох посередине лужи. Я свою машину тоже бросил там, за железной дорогой, — рассказал корреспонденту НГС житель поселка Алексей Липский.
По его словам, людям приходится оставлять машины за территорией и лезть через железнодорожные пути.
— Я прошел через железную дорогу, через насыпь, через верх. Мы все переползаем. Там нет никаких лестниц, никаких тропинок. Просто ползем по склону, по щебню. Мы к этому уже привыкли. Вот три-четыре дня будем сидеть в осаде. К нам, кроме грузовиков и тракторов, ничего проехать уже не может. Нам который год обещают обычную дорогу в сторону поселка Алексеевка, чтобы не пересекать железную дорогу. Но только обещания. А каждую весну мы выключаемся из автомобильного сообщения, — добавил мужчина.
В инстаграме местной администрации сообщается, что об угрозе подтопления было известно. С дороги убирали снег и прорыли водопропускной канал.
Корреспондент НГС отправил запрос в Толмачевский сельсовет с просьбой прокомментировать ситуацию.
На прошлой неделе на улице Варшавской разлилась река, по которым пришлось ездить автомобилям.