Под Новосибирском талые воды отрезали целый поселок — единственный въезд затопило

Поселок Красномайский в Новосибирском районе отрезало от автомобильного сообщения из-за талых вод, которые затопили единственный въезд в населенный пункт.

— Из-за географического положения каждую весну талые воды проходят через данное место и затопляют тоннель. Тоннель является единственным выездом из деревни, потому что все остальные дороги грунтовые. Никаких других выездов из этой местности нет. Поэтому каждую весну с разной степенью жесткости мы имеем эту проблему. Неделю назад мы вызвали главу администрации, главу района, из сельсовета приехали. Померили сапогами лужу. Но лужа была еще проезжаемая. Сегодня утром пошла вода большая. Все, кто до обеда успели выехать из деревни, обратно в деревню въехать уже не могут. Передо мной уазик решил штурмовать это препятствие и заглох посередине лужи. Я свою машину тоже бросил там, за железной дорогой, — рассказал корреспонденту НГС житель поселка Алексей Липский.