В Новосибирске на улице Варшавской разлилась огромная река — волны разгоняют и легковушки, и спецтехника

В Новосибирске на улице Варшавской разлилась огромная река из талого снега
В Новосибирске активно тает снег, который образует на дорогах огромные лужи и даже целые реки. Например, сегодня утром мы рассказывали об «океане» на Петухова, который после публикации видео безуспешно попытались откачать работники по заказу администрации Кировского района.
Еще одна длинная река образовалась на ОбьГЭСе.
— На улице Варшавской ежегодно весной появляется огромная лужа. Дорога на самом деле в неплохом состоянии — ее капитально ремонтировали в
Фотограф НГС Александр Ощепков побывал сегодня на улице Варшавской и снял на видео и фото, как непросто сейчас приходится автомобилистам.
В Новосибирске в конце марта объявили о режиме повышенной готовности из-за рисков паводка. При этом администрации районов получили