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В Новосибирске на улице Варшавской разлилась огромная река — волны разгоняют и легковушки, и спецтехника

Фотограф НГС побывал на месте событий, показываем, что он там увидел

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Проезд по такой дороге явно не идет на пользу автомобилям

Проезд по такой дороге явно не идет на пользу автомобилям

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В Новосибирске на улице Варшавской разлилась огромная река из талого снега

В Новосибирске активно тает снег, который образует на дорогах огромные лужи и даже целые реки. Например, сегодня утром мы рассказывали об «океане» на Петухова, который после публикации видео безуспешно попытались откачать работники по заказу администрации Кировского района.

Еще одна длинная река образовалась на ОбьГЭСе.

— На улице Варшавской ежегодно весной появляется огромная лужа. Дорога на самом деле в неплохом состоянии — ее капитально ремонтировали в 2013 году, но отсутствует ливневка, поэтому в низине собирается вода, — рассказал читатель НГС.

Фотограф НГС Александр Ощепков побывал сегодня на улице Варшавской и снял на видео и фото, как непросто сейчас приходится автомобилистам.

Тротуары тоже залиты водой

Тротуары тоже залиты водой

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С трудом по улице пробирается спецтехника

С трудом по улице пробирается спецтехника

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Водителям седанов приходится труднее всего

Водителям седанов приходится труднее всего

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Кто-то старается проехать проблемный участок как можно скорее

Кто-то старается проехать проблемный участок как можно скорее

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А кто-то едет с минимальной скоростью

А кто-то едет с минимальной скоростью

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По словам читателя НГС, улицу топит каждый год

По словам читателя НГС, улицу топит каждый год

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В Новосибирске в конце марта объявили о режиме повышенной готовности из-за рисков паводка. При этом администрации районов получили 11 миллионов рублей из резервного фонда на уборку снега с территорий, которые может затопить во время оттепели.

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