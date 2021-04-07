В Новосибирске на улице Варшавской разлилась огромная река — волны разгоняют и легковушки, и спецтехника

В Новосибирске активно тает снег, который образует на дорогах огромные лужи и даже целые реки. Например, сегодня утром мы рассказывали об «океане» на Петухова, который после публикации видео безуспешно попытались откачать работники по заказу администрации Кировского района.

Еще одна длинная река образовалась на ОбьГЭСе.