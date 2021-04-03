«Чтобы не плевалась "новичком"»: в Берлине задержали сибирячку, у которой отобрали троих детей

В Берлине полиция задержала мать семейства, у которой в начале февраля силой изъяли троих детей. По данным EurAsia Daily, 31 марта Юлия и Евгений Зайберт пришли на встречу с представителями Югендамта, чтобы впервые после произошедшего встретиться с детьми. Встречу они стали снимать на видео.



Югендамт — ведомство по делам детей и молодежи в Германии.

Евгений Зайберт запечатлел на видео, как в помещение входят три вооруженных сотрудника полиции. Один из них пытается забрать у Юлии мобильный телефон, по которому она говорит со своим юристом.

