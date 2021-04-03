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«Чтобы не плевалась "новичком"»: в Берлине задержали сибирячку, у которой отобрали троих детей

Женщина заявила, что в участке ее избили

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Ранее Юлия Зайберт поясняла, что детей якобы забирали из семьи со словами: «За Навального!»

Ранее Юлия Зайберт поясняла, что детей якобы забирали из семьи со словами: «За Навального!»

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В Берлине полиция задержала мать семейства, у которой в начале февраля силой изъяли троих детей. По данным EurAsia Daily, 31 марта Юлия и Евгений Зайберт пришли на встречу с представителями Югендамта, чтобы впервые после произошедшего встретиться с детьми. Встречу они стали снимать на видео.

Югендамт — ведомство по делам детей и молодежи в Германии.

Евгений Зайберт запечатлел на видео, как в помещение входят три вооруженных сотрудника полиции. Один из них пытается забрать у Юлии мобильный телефон, по которому она говорит со своим юристом.

— Что мне делать? Отбирают телефон и нападают на нас! — кричит Юлия Зайберт в трубку.

Как пояснила журналистам LIFE сама сибирячка, чиновники вызвали на встречу полицию после того, как супруги стали снимать видео. Отцу детей, Евгению, удалось уйти, а Юлию задержали и доставили в участок района Хоэншёнхаузен, где ранее проживала пара с детьми. В момент задержания, как рассказала сама женщина, ей «надели колпак на голову, чтобы не плевалась "новичком"».

В участке сибирячку продержали три часа: ее якобы избили, сняли отпечатки и сделали фотографии. За сопротивление, по ее словам, ей пригрозили тюрьмой.

— По пути пытались издеваться надо мной. Провоцировали, мол: «Что твой мужик сбежал? Да я бы тоже от такой бабы сбежал: ты же не баба». Меня они гнали восемь этажей вниз, когда я повернулась к ним лицом и сказала: «Что вы меня гоните? Что вы меня преследуете?», — вот тогда они начали меня избивать, заковали в наручники и потом уложили — вывели на улицу, уложили мордой в пол, ну, на землю, — рассказала LIFE Юлия Зайберт.

О произошедшем, сообщает LIFE, семья уже рассказала адвокату.

В середине декабря житель Новосибирска отсудил троих детей у жены после ее нервного срыва.

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Германияизъятие детейполиция
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