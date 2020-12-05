В новосибирскую гимназию № 13 нагрянула комиссия из-за сообщений о массовом отравлении детей

В редакцию НГС обратились родители четвероклассников гимназии № 13 на улице Достоевского, расположенной в Центральном районе Новосибирска. Они рассказали о массовом отравлении детей в школьной столовой.



— Наша комиссия там уже отработала, — прокомментировал ситуацию НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — По словам родителей, плохо себя почувствовали и обратились за помощью семь человек. Полиниклиника пока не сказала, с чем это может быть связано. А наша проверка нарушений не выявила.

