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В новосибирскую гимназию № 13 нагрянула комиссия из-за сообщений о массовом отравлении детей

Родители считают, что дети могли отравиться в школьной столовой

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Родители считают, что школьники могли отравиться в столовой&nbsp;

Родители считают, что школьники могли отравиться в столовой 

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В новосибирской гимназии №13 массово отравились четвероклассники

В редакцию НГС обратились родители четвероклассников гимназии № 13 на улице Достоевского, расположенной в Центральном районе Новосибирска. Они рассказали о массовом отравлении детей в школьной столовой.

— Наша комиссия там уже отработала, — прокомментировал ситуацию НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — По словам родителей, плохо себя почувствовали и обратились за помощью семь человек. Полиниклиника пока не сказала, с чем это может быть связано. А наша проверка нарушений не выявила.

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Министр пояснил, что качество пищи будут проверять сотрудники Роспотребнадзора. По информации источника НГС, у детей диагностировали ротовирусную кишечную инфекцию.

В прошлом году в школе Чановского района Новосибирской области мальчик угостил крысином ядом своих одноклассников — дети были доставлены в больницу.

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отравлениегимназия №13
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