На сотрудника мэрии Бердска составили протокол за избиение журналиста — на работе его наказывать не стали

Согласно протоколу об административном правонарушении, сотруднику мэрии грозит наказание по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Статья 6.1.1. Побои

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

В выводах судебной медицинской экспертизы (копия документа также есть в редакции) указано, что Сергей получил травмы из-за «воздействия тупого твердого предмета или предметов».

— Меня улыбнуло, что они пишут про воздействие тупого твердого предмета. Получается, что твердый предмет — рука. Дальше я планирую обратиться в прокуратуру. А согласно этому протоколу административного правонарушения, должен состояться мировой суд, как мне сказали в полиции. Статья 6.1.1 КоАП — штраф от 5 до 30 тысяч рублей, — пояснил Сергей Болдырев.