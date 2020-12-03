На сотрудника мэрии Бердска составили протокол за избиение журналиста — на работе его наказывать не стали

На сотрудника пресс-центра мэрии Бердска, который напал на журналиста «Свидетеля» Сергея Болдырева, составили административный протокол. В мэрии сообщили, что на работе мужчину не стали наказывать.
В протоколе (документ есть в распоряжении НГС) указано, что нападавший на почве личной неприязни дважды ударил в лицо Сергея Болдырева кулаком. Специалисты пришли к выводу, что пострадавший получил ссадины и раны лица и полости рта. По их оценкам, повреждения не расцениваются как серьезные — у Сергея не возникло больших проблем со здоровьем, он может работать.
Согласно протоколу об административном правонарушении, сотруднику мэрии грозит наказание по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».
Статья 6.1.1. Побои
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.
В выводах судебной медицинской экспертизы (копия документа также есть в редакции) указано, что Сергей получил травмы из-за «воздействия тупого твердого предмета или предметов».
— Меня улыбнуло, что они пишут про воздействие тупого твердого предмета. Получается, что твердый предмет — рука. Дальше я планирую обратиться в прокуратуру. А согласно этому протоколу административного правонарушения, должен состояться мировой суд, как мне сказали в полиции. Статья 6.1.1 КоАП — штраф от 5 до 30 тысяч рублей, — пояснил Сергей Болдырев.
В пресс-центре администрации города Бердска корреспонденту НГС сообщили, что им известно о деле по избиению журналиста. Там также ответили, что за этот инцидент сотрудника мэрии не уволили и не наказывали. Он продолжает работать.
Корреспондент НГС обратился в полицию с просьбой подтвердить факт составления протокола об административном правонарушении. Там отказались комментировать ситуацию оперативно и просили направить письменный запрос.
Об избиении сотрудником администрации Бердска журналиста «Свидетеля» Сергея Болдырева стало известно в понедельник,