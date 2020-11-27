Самый страшный теракт на железной дороге: история крушения «Невского экспресса» в воспоминаниях очевидцев

27 ноября 2009 года на перегоне Угловка (границы Тверской и Новгородской областей) подорвался «Невский экспресс», ехавший из Санкт-Петербурга в Москву. В фирменном скоростном поезде тогда находились 682 человека — это 661 пассажир и 21 член экипажа. Из-за того, что поезд подорвали в глуши, медицинская помощь и МЧС подоспели только через полтора-два часа — в их ожидании раненых спасали работники железной дороги и пассажиры. Жертвами катастрофы стали 28 человек, в том числе два федеральных чиновника. 132 человека получили ранения. Через три года виновников теракта нашли и осудили, а еще через год смягчили приговор. В годовщину крушения «Невского экспресса» вспоминаем хронику тех событий.
Взрыв случился в 21:35 мск — на 284-м километре Октябрьской железной дороги сработало самодельное взрывное устройство. Бомбу мощностью 7 килограммов тротила установили прямо на рельсах. От взрыва кусок рельса вырвало. Из-за того, что поезд мчался на внушительной скорости — 190 километров час, — первые девять вагонов миновали место разрыва.
Три вагона в хвосте состава завалились набок, последний оторвался, снес бетонные блоки электропередачи и ударился торцом в откос. Именно в последнем вагоне оказалось большинство погибших и раненых.
— Экспресс резко затормозил. Я сидел лицом по ходу поезда и чуть не вылетел из сиденья, но успел схватиться за подлокотники, — вспоминал священник Санкт-Петербургской епархии Александр Степанов. — Ну, остановились и остановились… Мы даже шутили, что лось на пути вышел. Первое впечатление, что ничего особенного, хотя вроде кто-то видел вспышку в окне. И только потом стало ясно, что вспышка была от того, что сошедшие с рельсов вагоны срубили столбы и оборвали провода.
Электромеханик Сергей Васильев в тот вечер дежурил на подстанции. Позже он вспоминал, как сначала услышал шум, а потом заметил на приборах падение напряжения. Он выбежал на железную дорогу и увидел разлетевшиеся в разные стороны вагоны.
— Страшно было, темно, все кричат, плачут, никто не знает, что случилось и что делать. Раненые стонут, люди на глазах умирают. Ад был, не дай бог никому такое пережить, — рассказывал механик «Русскому репортеру». — А мне уже диспетчер звонит: «166-й не появился на Угловке, что у вас случилось?». Я и говорю: «Вызывай скорых сколько сможешь и МЧС!» — «Что, что у вас?» — «Поезд с рельсов сошел».
Скорые добрались не быстро — место взрыва оказалось в глухомани, до ближайшей трассы четыре километра размытой дождями грунтовки. Среди пассажиров нашлись несколько медиков, а у железнодорожников — две пачки новокаина.
Доставать раненых из искореженного вагона кинулись пассажиры.
— Ранения людей были в основном тяжелые — рваные раны, открытые и закрытые переломы, проникающие ранения от летавших частей конструкции, ну и прочее — не для печати. Были и неподвижные тела, но посчитать их в темноте не было никакой возможности, да и не до этого было, — писал в своем дневнике один из пассажиров того рейса, Николай. — В криках о помощи, разбивании стекол и постепенной ликвидации завалов прошел где-то час — напомню, сама катастрофа произошла где-то в 21:30. К этому моменту вокруг вагона стали собираться люди — из передней части состава и, видимо, местные, успевшие добраться. Через окно забрались врачи — они принесли первые обезболивающие и осмотрели раненых, поделив их на группы для эвакуации — по степени тяжести ранений.
Погибли 28 пассажиров поезда, в их числе глава Росрезерва Борис Евстратиков и председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Тарасов.
132 человека получили ранения, в их числе — 35-летняя петербурженка Наталья Новикова. Она была в списке пострадавших в аналогичном крушении «Невского экспресса» в 2007 году.
В первый раз железнодорожные пути перед составом были взорваны 13 августа 2007 года, пострадали 60 человек, погибших не было. Организатором теракта, по данным российских спецслужб, был уроженец Волгоградской области Павел Косолапов, русский мусульманин, идейный исламский террорист. В настоящее время он находится в федеральном розыске.
В Петербурге у Натальи было несколько магазинов, в которые она возила товар из Москвы. Перемещаться надо было быстро, поэтому она часто ездила на «Невском экспрессе». В 2007 году, когда поезд подорвали в первый раз, Новикова получила ушибы и ссадины.
— Я ее предупреждала: не садись больше в них. Особенно после того кошмара, который ей пришлось пережить в 2007 году. Она ведь попала еще и в ту первую аварию, когда «Невский экспресс» подорвали под Малой Вишерой. Тогда Наталья несильно пострадала — были только ушибы и ссадины. Но психологически удар был очень тяжелый. Она испытала сильнейший стресс. Стала бояться поездов. Но куда денешься, всё равно ездила. Пересиливала себя снова и снова, — рассказывала «Комсомольской правде» сестра женщины.
Последствия второго происшествия оказались куда серьезнее: переломы рук, ног, травмы головы и тела.
Из-за подрыва пути было приостановлено движение 60 поездов, в которых находились больше 27 тысяч пассажиров. К ликвидации последствий крушения были привлечены 770 человек и 152 единицы техники. Движение восстановили лишь к утру 29 ноября. Позже РЖД оценили ущерб в 187 миллионов рублей.
В качестве главной версии крушения сразу же был выдвинут теракт. Очевидцы говорили о хлопке и вспышке перед крушением поезда, а на рельсах сразу же нашли воронку размерами метр на полтора. Больше того, через сутки во время осмотра места ЧП главой Следственного комитета РФ сработало второе устройство. Несколько правоохранителей получили травмы, но обошлось без жертв. Как выяснилось позже, устройство привели в действие с помощью мобильного телефона.
Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям — «Теракт» и «Незаконный оборот оружия». Практически сразу ответственность за взрыв поезда взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров. Позже следователи выяснили, что руководил терактом боевик с юга России Александр Тихомиров, он же Саид Бурятский. В марте 2010 года во время спецоперации в Ингушетии Бурятский и еще шесть боевиков были ликвидированы, десять человек задержаны. Доку Умарова ликвидировали в сентябре 2013 года.
Слушания в Тверском областном суде начались в августе 2011 года, дело рассматривалось в закрытом режиме. В итоге Зелимхан Аушев, а также Мурад, Татархан и Беслан Картоевы были приговорены к пожизненному заключению. Другие обвиняемые получили от семи до восьми лет строгого режима. В феврале 2013 года Верховный суд смягчил сроки шести осужденным, им разрешили отбывать наказание в колонии общего режима. В июле 2013 года стало известно о смерти одного из подрывников — Тархан Картоев скончался от сердечной недостаточности в колонии Екатеринбурга, где отбывал наказание.