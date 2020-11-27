Самый страшный теракт на железной дороге: история крушения «Невского экспресса» в воспоминаниях очевидцев

Электромеханик Сергей Васильев в тот вечер дежурил на подстанции. Позже он вспоминал, как сначала услышал шум, а потом заметил на приборах падение напряжения. Он выбежал на железную дорогу и увидел разлетевшиеся в разные стороны вагоны.



— Страшно было, темно, все кричат, плачут, никто не знает, что случилось и что делать. Раненые стонут, люди на глазах умирают. Ад был, не дай бог никому такое пережить, — рассказывал механик «Русскому репортеру». — А мне уже диспетчер звонит: «166-й не появился на Угловке, что у вас случилось?». Я и говорю: «Вызывай скорых сколько сможешь и МЧС!» — «Что, что у вас?» — «Поезд с рельсов сошел».

