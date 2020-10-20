На Первомайке автомобиль врезался в крыльцо жилого дома

Сегодня утром, 20 октября, в Первомайском районе Новосибирска автомобиль Honda Torneo врезался в жилой дом.

— В крыльцо дома №14 на улице Новосёлов при невыясненных обстоятельствах врезался седан Honda Torneo. Информацию о возможных пострадавших наш подписчик не предоставил, — говорится в сообщении группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что информация об этом происшествии в автоинспекцию не поступала. В управляющей компании, к зоне работы которой относится этот дом, отказались оперативно прокомментировать ситуацию и попросили сделать письменный запрос.