На Первомайке автомобиль врезался в крыльцо жилого дома

Сегодня утром, 20 октября, в Первомайском районе Новосибирска автомобиль Honda Torneo врезался в жилой дом.
— В крыльцо дома №14 на улице Новосёлов при невыясненных обстоятельствах врезался седан Honda Torneo. Информацию о возможных пострадавших наш подписчик не предоставил, — говорится в сообщении группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что информация об этом происшествии в автоинспекцию не поступала. В управляющей компании, к зоне работы которой относится этот дом, отказались оперативно прокомментировать ситуацию и попросили сделать письменный запрос.
Если вы живете в этом доме, стали свидетелем происшествия или знаете, почему водитель совершил наезд, то сообщите об этом в редакцию дежурному журналисту.
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