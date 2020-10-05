Клиент устроил дебош в сервисе по ремонту телефонов: он требовал бесплатно починить разъём для зарядки

Вчера, 4 октября, в Первомайском районе клиент напал на сотрудника сервиса по ремонту телефонов HiService, также он забрал ноутбук компании и айфон консультанта. Полиция задержала дебошира, но уже отпустила его под подписку о невыезде, технику вернуть не удалось.

Из-за чего произошёл конфликт



По словам владельца сервиса Игоря Дука, нападавший мужчина был клиентом сервиса и обращался около полутора недель назад с просьбой перепаять разъём питания.



— Мы всё сделали, продемонстрировали, что телефон работает, — всё заряжается, всё хорошо. Объяснили ему, рассказали, что гарантийный случай наступает, если нет механических повреждений разъёма, то есть если телефон просто перестал заряжаться. Говорили: «Приходите, мы вам исправим бесплатно». Вчера он пришёл, кинул телефон на стол и сказал: «Чтобы через час был готов». Пришёл сразу с негативом. Парень-консультант мне отзвонился, чтобы я пришёл посмотреть, я заехал, вижу, что разъём будто бы расковыряли, явно видны механические повреждения. Или телефон падал, или он сам пытался чинить. Это не гарантийный случай. Сказал сотруднику, чтобы тот объяснил: мы ремонтировать не отказываемся, сделаем всё без проблем, но за деньги. Когда мужчина пришёл во второй раз, парень ему всё объясняет, даёт мою визитку, мол, звоните начальнику, он всё расскажет, но тот слушать не стал, на видео всё видно, — сообщил владелец сервиса.