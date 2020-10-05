Клиент устроил дебош в сервисе по ремонту телефонов: он требовал бесплатно починить разъём для зарядки

Новосибирец ударил консультанта из-за отказа починить телефон бесплатно
Вчера, 4 октября, в Первомайском районе клиент напал на сотрудника сервиса по ремонту телефонов HiService, также он забрал ноутбук компании и айфон консультанта. Полиция задержала дебошира, но уже отпустила его под подписку о невыезде, технику вернуть не удалось.
Из-за чего произошёл конфликт
По словам владельца сервиса Игоря Дука, нападавший мужчина был клиентом сервиса и обращался около полутора недель назад с просьбой перепаять разъём питания.
— Мы всё сделали, продемонстрировали, что телефон работает, — всё заряжается, всё хорошо. Объяснили ему, рассказали, что гарантийный случай наступает, если нет механических повреждений разъёма, то есть если телефон просто перестал заряжаться. Говорили: «Приходите, мы вам исправим бесплатно». Вчера он пришёл, кинул телефон на стол и сказал: «Чтобы через час был готов». Пришёл сразу с негативом. Парень-консультант мне отзвонился, чтобы я пришёл посмотреть, я заехал, вижу, что разъём будто бы расковыряли, явно видны механические повреждения. Или телефон падал, или он сам пытался чинить. Это не гарантийный случай. Сказал сотруднику, чтобы тот объяснил: мы ремонтировать не отказываемся, сделаем всё без проблем, но за деньги. Когда мужчина пришёл во второй раз, парень ему всё объясняет, даёт мою визитку, мол, звоните начальнику, он всё расскажет, но тот слушать не стал, на видео всё видно, — сообщил владелец сервиса.
Видео: Игорь Дук
Как заметно на видео с камеры наблюдения, установленной в сервисе, клиент нападает на консультанта, наносит ему несколько ударов, в том числе телефоном, после чего забирает со стола ноутбук и уходит. Как добавил Игорь Дук, мужчина также забрал айфон консультанта — общий ущерб составил около 15 тысяч рублей.
— Мы написали ущерб по минимуму, но тут больше не за вещи обидно. Я консультанта знаю около двух лет, он абсолютно неконфликтный парень, никогда никому не грубил, не конфликтовал. Просто хочется справедливости, а то парень получил по лицу, а нападавшего вот так отпускают после дебоша, — отметил он. — Я опасаюсь, что он может снова прийти, раз его отпустили, и начнет качать права.
Со слов Игоря Дука, после случившегося он обратился в полицию, а также поехал с сотрудниками на задержание нападавшего. Как оказалось, мужчина живёт в соседнем с сервисом доме.
Сегодня, 5 октября, Игорь Дук выяснил в полиции, что задержанного уже отпустили, при этом похищенной техники так и не нашли.
«Сказал, что технику выкинул». Комментарий полиции
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили задержание мужчины 1962 года рождения, который напал на консультанта 1999 года рождения в салоне по ремонту техники на улице Первомайской:
— Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении данного преступления — ранее не судимый житель Первомайского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 «Грабёж», была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.
В пресс-службе также добавили, что похищенную технику, со слов нападавшего, он выкинул.
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