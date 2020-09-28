Водитель, с которым ехал погибший 25-летний хоккеист из Новосибирска, был пьян

Стали известны подробности ДТП, в котором погиб 25-летний новосибирский хоккеист Вадим Орехов.

Барнаульские следователи завели уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По предварительной информации, в момент аварии 22-летний водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла в ночь на 27 сентября на улице Аванесова в Барнауле. Автомобиль Range Rover, за рулем которого находился 22-летний Данил Тимченко, врезался в бордюр. Водитель остался жив, но пассажир погиб на месте ещё до приезда скорой помощи. Им оказался 25-летний хоккеист местной команды «Динамо-Алтай» Вадим Орехов.