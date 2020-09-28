Водитель, с которым ехал погибший 25-летний хоккеист из Новосибирска, был пьян

25-летний хоккеист из Новосибирска погиб по вине пьяного водителя
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб 25-летний новосибирский хоккеист Вадим Орехов.
Барнаульские следователи завели уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По предварительной информации, в момент аварии 22-летний водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения.
Авария произошла в ночь на 27 сентября на улице Аванесова в Барнауле. Автомобиль Range Rover, за рулем которого находился 22-летний Данил Тимченко, врезался в бордюр. Водитель остался жив, но пассажир погиб на месте ещё до приезда скорой помощи. Им оказался 25-летний хоккеист местной команды «Динамо-Алтай» Вадим Орехов.
Сейчас назначены экспертизы, которые помогут следователям установить полную картину ДТП. Предполагаемого виновника аварии Данила Тимченко арестовали на 48 суток.
Вадим Орехов родился в Новосибирске в 1995 году. Окончил местную хоккейную школу «Сибирь», свою профессиональную карьеру начал в «Сибирских Снайперах», далее играл за клубы «Сарматы» (Оренбург), ХК «Тамбов», «Горняк» (Рудный), ХК «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин). За «Динамо-Алтай» Вадим провёл четыре матча, при его игре команда одержала три победы, он отразил 89,58 процента бросков в створ своих ворот, а его коэффициент непробиваемости составил 2,5 шайбы в среднем за матч.
По такой же статье осуждён актёр Михаил Ефремов, устроивший 8 июня 2020 года смертельное ДТП в центре Москвы. Суд вынес ему приговор в виде восьми лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа. Прокурор просил для актёра 11 лет колонии. Очевидцы аварии описали состояние Ефремова как «полнейший коматоз».