Под Харьковом разбился самолёт с военными, есть погибшие

Под Харьковом на Украине потерпел крушение военный самолёт Ан-26, на борту которого были курсанты. Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на украинских военных, самолёт потерпел крушение при заходе на посадку.



Украинские военные подтвердили крушение Ан-26, он разбился при заходе на посадку. Сообщается о 20 погибших. Скорая увезла с места крушения двоих пострадавших с ожогами 90% тела, тела ещё двоих не найдены.

— В 20:50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По данным ДСНС Украины, по состоянию на 21:45 20 погибших и двое тяжело раненых. В 21:55 пожар самолета ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 24 человека. Найдены тела 20 погибших, 2 человека пострадали, поиски двух человек продолжаются, — сообщается на сайте МВД Украины.