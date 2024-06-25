«То есть я должен нарушить закон?»: многоэтажка на Выборной месяц живёт без горячей воды — председатель ТСЖ отказался платить

Месяц без воды

Группа из десяти жильцов дома на улице Выборной, 154 обратилась в полицию, прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию после того, как около месяца назад у них отключили горячую воду. 30 мая вода пропала без предупреждения от управляющего 10-этажкой ТСЖ «Ирбис».

По данным Rusprofile, с октября прошлого года председателем ТСЖ «Ирбис» числится Николай Трифонов. Руководитель фигурирует в обращении жильцов дома в надзорный орган: они обвинили Трифонова в том, что с декабря прошлого года по апрель текущего он не оплачивал услуги ресурсоснабжающей организации.