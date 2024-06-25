«То есть я должен нарушить закон?»: многоэтажка на Выборной месяц живёт без горячей воды — председатель ТСЖ отказался платить

Жильцы дома на Выборной уже месяц сидят без горячей воды. Отключили её не из-за гидравлических испытаний — компания, снабжающая многоэтажку ресурсами, прекратила подавать воду из-за миллионного долга жильцов. Сами местные жители говорят, что исправно платили, но новый председатель ТСЖ не передал деньги компании. Корреспондент НГС разбирался, почему затянулся сезон отключений на Выборной.
Месяц без воды
Группа из десяти жильцов дома на улице Выборной, 154 обратилась в полицию, прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию после того, как около месяца назад у них отключили горячую воду. 30 мая вода пропала без предупреждения от управляющего 10-этажкой ТСЖ «Ирбис».
По данным Rusprofile, с октября прошлого года председателем ТСЖ «Ирбис» числится Николай Трифонов. Руководитель фигурирует в обращении жильцов дома в надзорный орган: они обвинили Трифонова в том, что с декабря прошлого года по апрель текущего он не оплачивал услуги ресурсоснабжающей организации.
— Семьи с маленькими детьми, пожилые дети по сути оказались заложниками ситуации. Создается такое впечатление, что у нас по законодательству любой новый председатель может прийти и творить что угодно. Люди узнали, что деньги, которые они вносят в ТСЖ, не перечисляются, уже в мае. Тогда котельная развесила на подъездах уведомления, что будут отключать воду, — рассказала НГС местная жительница Зоя.
До 1 февраля горячую воду в дом поставляло ООО СЗ «Сибэкострой», теперь котельной занимается ООО «Сибэкостройпроект» — обеими единолично владеет Василий Коконкин. Основной вид деятельности компании — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Формальная замена одной компании на другую не привела к сбоям в подаче тепла и горячей воды, говорят местные жители. Но изменениями остался недоволен председатель ТСЖ «Ирбис». В своём обращении в прокуратуру жильцы дома пишут, что Николай Трифонов отказался платить за услуги, так как не нашёл новую компанию в городском списке ресурсоснабжающих организаций. В результате долг превысил 1,2 миллиона рублей.
Мирного решения не будет
Владелец котельной в мае пытался урегулировать вопрос с председателем ТСЖ в досудебном порядке. В распоряжении НГС есть претензия к Николаю Трифонову за подписью Василия Коконкина. В ней директор «Сибэкостройпроект» требует выплатить долг в 1 миллион 38 тысяч рублей — в противном случае обещает обратиться в суд.
Итоговая сумма в 1,2 миллиона сложилась не только из долга за горячую воду. 189 тысяч из них — это сумма перерасчёта. Жильцы утверждают, что с них взимали плату по старому, завышенному, тарифу.
— Котельной был произведен перерасчет за тепловую энергию по представлению прокуратуры в меньшую сторону, однако с нас ООО ТСЖ «Ирбис» взимает повышенный тариф: в расчетах за отопление и горячую воду использовался тариф 1873 рубля за Гкал при рассчитанном тарифе 1800,24 рубля за Гкал, который нам выставляет поставщик тепла, что также недопустимо и является нарушением закона, — пишут собственники квартир.
Претензии жильцов касаются также движения денег, которые они заплатили за горячую воду с начала текущего года. Собственники потребовали предоставить им выписки с банковского счёта ТСЖ, но получили отказ. По их мнению, средства пропали, а на счету товарищества лишь около 300 тысяч рублей — этого не хватит для уплаты долга.
— Мы предполагаем, что деньги, собранные за коммунальные услуги с жителей, которые исправно платили, расходуются не по назначению, возможен факт растраты. А иначе чем объяснить тот факт, что с декабря 2023 года жители дома исправно платят денежные средства за потребление коммунальных услуг, а в настоящее время мало того, что ООО ТСЖ «Ирбис» накопило долг в размере 1,2 миллиона рублей за тепловую энергию и горячее водоснабжение, — нужная сумма для погашения долга отсутствует, — заявляют жильцы.
Котельная поставляет горячую воду в несколько домов: на Выборной, 154/2, 158, 158/1 и Рябиновой, 8. У соседей не возникло проблем со сменой ресурсоснабжающей организации, говорят жильцы проблемного дома.
— В прокуратуре нам устно объяснили, что к котельной подключено много домов, которые исправно платят. Соответственно, собственник котельной сам внёс все долги за наш дом и отключил его как неплательщика. С этой точки зрения я его понимаю, потому что ему не платит наш новый председатель, — объяснила собеседница НГС.
Некоторые жильцы с момента отключения горячей воды решили не платить за услуги, которые им не оказывают.
«Мы знаем, что там денег нет»
В разговоре с корреспондентом НГС Николай Трифонов от ответа на вопрос о пропавших со счета ТЖС средств уклонился, заявив, что сам стал заложником ситуации. По его версии, Василий Коконкин сменил ресурсоснабжающую организацию в обход предусмотренного регламента и хотел, чтобы платежи шли в «Сибэкостройпроект» без надлежащего оформления.
— Он игнорирует все указания департамента ЖКХ. Прежде чем заменить организацию, он должен был с этой новой организацией заявиться в департамент ЖКХ. Они включают его в список, который уходит на утверждение Министерства энергетики. Потом Министерство энергетики издает приказ о назначении его как ресурсоснабжающей организации. Пока этого приказа нет, это все чисто коммерческие отношения двух организаций, — объясняет он.
Николай Трифонов уверен, что владелец котельной вынуждает его нарушать закон.
— Здесь разговор идет о том, что это простая коммерческая организация, он и газ получает не как ресурсник, а как простая коммерческая организация. То есть у него условия — это предоплата. То есть я должен нарушить закон и за четыре месяца вперед собрать с людей деньги за отопление за горячую воду — вот уже одно нарушение с моей стороны может быть, — объясняет он.
По данным председателя ТСЖ, в доме живёт около 350 человек, среди которых он и его маленький ребёнок.
Недовольство же, по его мнению, выражают не только простые жильцы дома, но и заинтересованные лица, работающие на «Сибэкостройпроект» — пытаются сменить форму правления домом на управляющую компанию.
В ООО «Сибэкостройпроект» в свою очередь заявили, что закон позволяет считать компанию ресурсоснабжающей организацией, так как для этого не нужна особая процедура.
— Все стороны мы уведомили, уведомили департамент энергетики и ЖКХ. Взаимоотношения по подаче тепла регулируют два крупных нормативных акта. Это ФЗ №190 «О теплоснабжении» и постановление правительства №808 «об организации теплоснабжения». Эти два акта говорят о том, что теплоснабжающей организацией является организация, которая на праве собственности или ином праве владеет источником тепла, — уточнила юрист «Сибэкостройпроект» Оксана Кассихина. — Отношения с ТСЖ «Ирбис» сложились очень сложные.
По словам представителя компании, причина отказа платить за услуги проще: отсутствие денег на счету ТСЖ. Ни Николай Трифонов, ни специалист «Сибэкостройпроект» не смогли назвать точную дату подачи горячей воды жильцам дома, которые ожидают её около месяца. Собеседница сообщила, что прокуратура Октябрьского района взяла ситуацию на контроль — в ближайшие дни пройдёт собрание собственников жильцов при участии надзорного органа.
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