«Это не трещина, это лопнула стена»: двухэтажка на Большевистской рушится на глазах — там нет канализации и воды, но живут люди

Мрачный барак на Большевистской, 237 кажется заброшенным, но это не так — в нечеловеческих условиях там живут люди Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Большая часть новосибирцев живет в условиях современного мегаполиса, но есть и те, кто в силу разных причин застряли в прошлом. Так, в нескольких старых домах на Большевистской нет канализации и горячей воды. Дом № 237 признан аварийным, и снести его должны до 2034 года, но жителей пока не включили в программу по расселению. Кто-то из обитателей барака уже несколько лет борется за получение новых квартир, но безуспешно. О том, как старый дом с огромной трещиной живет рядом с оживленной трассой — в материале НГС.

«Балка обвалилась недалеко от коляски с ребенком

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Дмитрий и Светлана Ивановна живут в аварийном доме много лет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пять двухэтажных домов находятся в нескольких метрах от Большевистской, по которой в одну сторону вечно стоит пробка, а в другую несутся машины. Как рассказывает житель дома на Большевистской, 237 Дмитрий Никулин, трасса постепенно подбирается всё ближе к домам, дорогу расширяют. А внутри домов жителей потряхивает из-за автомобилей и днем и ночью, постоянно чувствуется вибрация.

Здесь в глаза бросается огромная трещина, которая проходит с крыши и до фундамента дома. Трещина появилась пару лет назад, когда в бараке решили починить крышу. Тогда он еще не был признан аварийным.

Трещина проходит по несущей стене Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Мы предполагаем, что в этом месте били отбойником, когда делали углубление. И стена лопнула. Я эксперта заказывал, чтобы сделать документы про аварийное состояние. И он сказал, что это не трещина, это лопнула стена. У нас в этих местах начало примерзать и плесень пошла, — показывает Дмитрий.



Крышу, по словам Дмитрия, решили сделать после обрушения балки. На втором этаже жила семья, где была бабушка, дочь с мужем и маленький ребенок. Балка обвалилась недалеко от коляски с ребенком. После этого дочь с мужем решили съехать. Причиной стали еще и холод с влажностью. Хозяйка же квартиры долго судилась, чтобы ей выдали компенсацию. Сейчас женщина, по словам соседей, находится на даче, поэтому поговорить с ней не удалось.

Плесень замазывают, но она появляется снова Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Трещина пошла по несущей стене. В квартире Дмитрия в нее можно было просунуть палец. Недавно он всё замазал штукатуркой, но спустя пару недель на этих местах появилась плесень. Дмитрий признается: боится, что часть дома просто вывалится.



— Тут бесконечная тряска, и стена может просто обрушиться в любой момент. Есть угроза, что вот этот угол может вывалиться, — высказал опасения Дмитрий.

Аварийными признаны пять домов на этом участке Большевистской Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дом на Большевистской, 237 построен в 1953 году. Его возводили как временное жилье для рабочих, но прошло больше 70 лет, и здание пришло в упадок. Соседний дом построен чуть позже — в 1956 году. Все здания в трещинах, в них нет горячей воды, а канализационные отходы вывозят из выгребной ямы.

— У нас ржавые трубы все, из-за этого вода ржавая, грязная, непригодная для питья. У нас никогда не было ни капитального, ни текущего ремонта, долгие годы. Мы 15 лет платили за капитальный ремонт, а потом нам сказали не платить, потому что дом уже не отремонтировать, — рассказывает мама Дмитрия Светлана Ивановна.

Колодец в доме продолжает проседать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В подъезде дома, прямо у входа, лежит канализационный люк. Он уже несколько лет проваливается и с каждым месяцем это выглядит всё хуже. Вокруг валяются куски бетона, которые должны были сдерживать люк. Возле входа в квартиры деревянными досками закрыт проем в канализацию и к водопроводу. Дмитрий поднимает доски и показывает ржавые трубы, которые, по его словам, не меняли с 1953 года.



Мама Дмитрия — Светлана Ивановна, переехала с детьми и мужем в этот дом в 1994 году. Ее супруг был военным, и они жили в Приморье в трехкомнатной квартире с газом и горячей водой. В Новосибирске жили родственники мужа. Квартиру изначально купили как общежитие. В одной из комнат жил сосед, который спился и оставил после себя огромные долги.

Все трубы в доме ржавые Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











У Никулиных сейчас двухкомнатная квартира с отдельным санузлом и ванной. Светлана Ивановна живет в комнате, которая должна быть кухней. У нее стоит небольшой диванчик, на стене два небольших шкафчика, тут же висит посуда. В комнате сидит кошка, которая наблюдает за гостями. Помимо кошки тут живут еще большая собака Кнопа и мелкий песик. Последний переехал недавно — дочь Светланы Ивановны сейчас беременна и скоро отправится в роддом, поэтому пока не может следить за питомцем у себя дома.

Пол в комнате Светланы Ивановы наклонился и, лежа на диване, она скатывается в одну сторону.

— Пол ровным раньше был, а тут он прямо в наклон. Дочь приезжает и ляжет на диван. Говорит, что он неровный. А я уже внимания не обращаю, — добавляет Светлана Ивановна.

В большой комнате в доме никто не живет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Одна из самых болезненных тем для Светланы Ивановны — канализация. Пару лет назад их квартиру на первом этаже начали постоянно топить. В какой-то момент из-за затопленного подпола в квартире завились мошки.

— У нас на втором этаже смывают, где-то забивается. Трубы очень тонкие. И всё это прорывает и топит нашу квартиру, — объясняет жительница Новосибирска.

Недавно Дмитрий и Светлана Ивановна отключились от канализации и купили биотуалет. Ванны у них тоже нет — как объясняет Дмитрий, ее просто невозможно установить. Моются жители дома в тазике. Но в ванной Дмитрия больше пугает потолок, который сместился. По всему дому можно найти трещины, неровности. Дмитрий утверждает, что фундамент у них давно сломан. Более того, сейчас он еще и просел — раньше его можно было увидеть с улицы, а теперь — нет.

— У нас, как мне сказал эксперт, одна стена на другую давит. И получается, что одна стена вываливается, а вторая под наклоном, — отмечает Дмитрий.



Самое страшное время для жителей аварийного дома — зима. Прошедшей зимой в большой комнате приходилось сбивать лед с места, где самая большая трещина. Спали люди в трех кофтах и носках. Батареи в бараке не работают.



В доме отсутствует горячая вода Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Я через день залазил на чердак. Батареи постоянно завоздушивались, а там есть краны, и я открывал их. Отопительные трубы тоже очень ржавые, хотя год назад что-то рыли и пытались поменять, — вспоминает мужчина.



В большой комнате сейчас никто не живет — там стоит холодильник, пара шкафов и коробка с кроваткой для внука Светланы Ивановны. Дмитрий живет в небольшой комнате. Там тоже есть трещины, но их сложно заметить. Мужчина недавно всё заштукатурил.

Канализационные трубы, по словам Дмитрия, хотели поменять. Но инженер отказался, так как увидел угрозу, что часть дома просто вывалится.

Проиграл суд по новому жилью

Трещины появляются по всему дому Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В июне этого года Дмитрий проиграл суд мэрии Новосибирска. В иске он просил обязать чиновников предоставить ему благоустроенное помещение. Копия документов из суда есть в распоряжении редакции. В своем иске Дмитрий указал, что дом на Большевистской, 237 непригоден для проживания.



— Проживать в этом доме невозможно ввиду сильного износа несущих конструкций здания, отсутствия канализации и горячего водоснабжения. Истец собственных денежных средств на приобретение жилья не имеет, в связи с чем обратился в суд с данным иском, — говорится в материалах дела.

Как указал в своем иске Дмитрий, дом признан аварийным, но не включен в региональную адресную программу по переселению из аварийного жилья. Как указано в решении со ссылкой на судебную практику, если дом не включен в программу по расселению, то тогда квартиру собственника выкупают.

В 2023 году суд уже рассматривал похожую просьбу Дмитрия. Тогда комиссия не увидела, что проживание в доме носит угрозу жизни. Учитывая эти факторы, суд не увидел оснований для удовлетворения иска мужчины. Дмитрий с решением не согласен и продолжит добиваться квартиры.

До УК Октябрьского района корреспондент НГС не смогла дозвониться Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Активно биться за расселение Дмитрий начал три года назад. После экспертизы в 2023 году дом признали аварийным. Копия постановления мэрии и муниципальной экспертизы есть в распоряжении редакции НГС. Эксперты указали, что стоимость капитального ремонта обойдется властям в более 100% от стоимости дома. Так что построить новое здание выйдет дешевле.

Снести дом планируют до 2034 года. По словам Дмитрия, дом уже признавали аварийным 25 лет назад, но потом убрали из реестра.

Житель дома также приглашал к себе независимого эксперта, который оценил состояние конструкций. Но предоставить результаты новосибирец не смог — документы, по его словам, в суде.

Светлана Ивановна приехала в Новосибирск в 1994 году Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Я, когда эти процессы начал, пытался договориться. Ничего хорошего мне не сказали. Что мы сделаем? Сидите в порядке живой очереди, ждите, когда вас расселят. Ну, вы же, говорят, бумаги не дали, что он несет угрозу, — ругается Дмитрий.



Сам Дмитрий получает пенсию по инвалидности, а его мама — по старости. Снять квартиру им не по силам. Маневренный фонд Дмитрию предлагали, но он отказался. Дают маленькую комнату в общежитии, куда нельзя с собаками и кошками.

При этом за коммунальные услуги Дмитрий не платит. Он говорит, что договор с новым УК не заключал — в нем не было прописано, что именно должна выполнять компания. Дмитрий несколько раз обращался в СК по Новосибирской области, и, по его словам, он признан потерпевшим по делу о халатности. Корреспондент НГС направила запрос в Следственный комитет для подтверждения информации.

«Лучше бы снесли уже

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Балконы в доме деревянные Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В небольшом дворике, который состоит из бараков, много зеленых деревьев, бегают кошки. У домов стоят новые скамейки, которые во время предвыборной компании поставила женщина-депутат. Две такие скамейки отнесли и поставили к срезанному дереву. Все подъезды открыты.



В соседнем здании на Выборной, 19 в подъезде стоит самокат, железная надежная дверь. Стены подъезда дома, который был построен в 1956 году, украшены плакатами с сердечками. В другой квартире мужчина стоит на деревянном балконе, курит и смотрит на кота, который отчаянно мяукает, сидя на вершине дерева. С нами он общаться не стал, но позвал женщину из своей квартиры.

— Желательно, чтобы нас расселили поскорее. А маневренное жилье не надо — там 6–7 квадратов предлагают. Но мы туда не поместимся с котами со всеми. Так что нам еще лет 10 ждать, не меньше, — рассуждает жительница дома с Выборной, 19, которая представилась как Нина.

В доме несколько лет назад сделали крышу Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как объясняет сибирячка, она живет на втором этаже, а вот на первом есть сырость и влажность. Дома сильно трясет от дороги, а во время дождей в подъезд невозможно зайти. Дом просел и теперь находится ниже, чем грунт. Нина живет в аварийном здании уже 10 лет. В этот период им меняли трубы, но вся система уже гнилая, постоянно что-то ломается. За коммуналку Нина платит около пяти тысяч рублей. Дорого выходит вывоз ЖБО.

— У нас нет ничего: ни горячей воды, ни канализации. Нагреватель установили, но без горячей воды это тяжело. Трубы все гнилые. Сколько меняли, сколько еще придется? Не дождемся, пока нас снесут. Лучше бы снесли уже, — рассуждает Нина.

Корреспондент НГС не смогла дозвониться до управляющей компании домов. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.

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