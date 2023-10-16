«Они меня в долги загнали»: владелец квартиры в бараке отсудил у мэрии 800 тысяч за аварийное жилье. Но ему от этого не легче

К нашим коллегам из NGS24.RU обратился красноярец Артем Шевченко. Он десять лет прожил в бараке, но в 2015 году дом признали аварийным, еще через год приняли решение его снести, а жильцам дать денег на покупку новых квартир. Артем посчитал, что ему недоплатили около 800 тысяч рублей. Из-за этого ему пришлось влезть в долги, чтобы обзавестись другим жильем. В итоге Шевченко пошел в суд. Репортер NGS24.RU Галина Сергиенко рассказывает, как красноярцу удалось отстоять свою правоту в споре с властями.
Тещина доля
Артем Шевченко более 10 лет жил в двухкомнатной квартире в бараке. В 2015 году дом признали аварийным. В 2019-м было решено снести здание, всем жильцам предложили компенсацию на покупку другого жилья. Квартиру Артема оценили чуть дороже 3 миллионов рублей. Департамент градостроительства пообещал выплатить средства на покупку другого дома.
Но в итоге Артему выплатили только 2 миллиона 200 тысяч. Администрация объяснила это тем, что Шевченко какое-то время владел только половиной квартиры, а вторая доля принадлежала его теще, но в 2018 году наш герой выкупил квадраты у родственницы и стал полноценным владельцем жилья. И так как Артем купил долю в уже аварийном доме, цена его квадратов упала — якобы по закону.
— Мне вменяли статью такую, что я долю выкупил после того, как дом был признан аварийным. И мне выплатили ту сумму, по которой я купил долю, а не по рыночной стоимости, как ее оценили. Я потом узнал, что это за статья, на тот момент она не могла ко мне применяться, потому что я долю купил в конце 2018 года, а эта статья в силу вступила в декабре 2019-го. Я когда в эти нюансы вник, пришлось обращаться к юристу и идти в суд, — рассказал Артем.
Суды шли около трех лет. И недавно Артем выиграл окончательно — администрацию обязали выплатить Артему остатки денег, решение вступило в законную силу. Однако департамент градостроительства даже после этого подал на апелляцию. Вот только все сроки для отмены решения вышли.
— Администрация упустила срок на апелляционное обжалование. Хотя на сайте суда решение было, и они в курсе, что на сайте суда решение было... Ситуация следующая. Половина дома Артема, половина тещина, он ее выкупает до изменения в Жилищном кодексе. И потом дом признают аварийным. Администрация пришла, оценила дом в 3 миллиона и говорит: «Мы тебе полторашку отдаем за твою долю, а за бывшую долю тещи — 750 тысяч, так как ты ее купил, когда дом уже признали аварийным...» Но на тот момент эта норма права не действовала. Вот и выиграли мы суд, — рассказал Андрей Примак, юрист Артема Шевченко.
Долговая яма
Теперь Артем ждет не дождется, когда власть выполнит решение суда. Дело в том, что при покупке другого жилья Шевченко катастрофически не хватало денег. Пришлось залезть в кредиты. В итоге он купил одноэтажный дом недалеко от прежнего жилья. И теперь ему приходится работать сутки напролет, чтобы рассчитаться с банками.
— Пришлось на миллион с лишним кредит взять, чтобы купить что-то. Я дом купил. Они меня в долги загнали. Если бы они сразу мне выплатили эти 800 тысяч, я бы тысяч сто добавил своих и купил дом. А так — ипотека на 20 лет. Я за эти 20 лет переплачу еще миллион с лишним. Я хотел на меньший срок взять, но мне не дали, были там условия, что не меньше 20 лет. Пришлось брать. А что делать, на улице, что ли, жить? — сетует Артем.
Помимо ипотеки, он занял денег у знакомых и взял обычный кредит — средства пошли на ремонт и адвоката. Купить дом поменьше или однокомнатную квартиру, на которую хватало денег, Артем не мог — у него семья. Он уверен: если бы администрация сразу выплатила ему всю сумму, он бы не попал в долговую яму.
Если администрация выплатит Артему положенные 800 тысяч, он закроет долги перед друзьями, банком и частично погасит ипотеку.
Администрация стоит на своем
Мы попросили департамент градостроительства прокомментировать ситуацию. Там пояснили, что Артем Шевченко купил вторую часть квартиры в 2018 году, а дом признали аварийным в 2015-м. Согласно закону, квадраты, купленные после признания здания аварийным, в цене не меняются — не вырастают и не падают. То есть за сколько купил, столько и получил. Но про то, что закон вступил в силу только в 2019 году, в департаменте умолчали.
— Выплата возмещения за изымаемый объект недвижимого имущества произведена администрацией г. Красноярска в лице департамента на расчетный счет гражданина за ½ жилого помещения в полном объеме и за ½ с учетом договора купли-продажи от 04.12.2018 г. в течение 30 дней с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, — говорится в ответе ведомства.
Также в департаменте говорят, что Артем сперва согласился с выплатой и только потом пошел в суд. Таких случаев на памяти специалистов всего два.
Проблемы по всей стране
Сейчас, согласно сайту Фонда развития территорий по всей стране идет расселение больше 13 тысяч аварийных домов разного типа. Жители еще около 3 тысяч домов ждут, когда их начнут расселять. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева рассказала, что во многих регионах власти, признавая дома аварийными, стремятся выкупить у собственников их жилплощадь, так как это дешевле, чем предоставлять альтернативное жилье.
— Понятно, что у нас аварийного жилья много сейчас. По программам переселения с финансированием из федерального бюджета должно быть расселено всё жилье, признанное аварийным до 1 января 2021 года. Но то, что признается [аварийным] после этого, — уже в рамках региональных обязательств. Как скоро и за чей счет будет переселяться — вопрос большой.
Конечно, после признания жилья аварийным разного рода сделки, в том числе купли-продажи, запрещены. Если это действительно произошло после признания жилья аварийным, сделка не должна была состояться. Но вопрос, в том числе к Росреестру, почему она была согласована. Я так понимаю, в 2019 году отсутствовали отметки, что жилье признано аварийным, возможно, это произошло по неведенью, но это нужно доказывать в суде.
Если говорить про выкупную цену, то в 32 статье Жилищного кодекса написано, что для собственников приоритетный способ переселения — выкупная стоимость, а для тех, кто проживает по социальному найму, — предоставление альтернативного жилья. В большинстве случаев власти стараются выплатить людям за их развалюхи какие-то деньги, также за земельный участок. Это гораздо дешевле, чем переселять. Поэтому власти стараются склонить всех к тому, чтобы получить эту выплату.
Другое дело — кадастровая оценка сооружения, земли, не всегда устраивает людей, не понятна логически. Самое главное, что очень часто за эту выкупную стоимость нельзя купить нормальное жилье. То есть человек, у которого нет другого жилья, получает выкупную стоимость и остается практически на улице — это проблема. Многие регионы взяли на себя дополнительные полномочия предоставлять собственникам альтернативное жилье, но далеко не всем.
Моя рекомендация: внимательно смотреть все обременения с жильем, не совершать сделки с аварийным жильем, а лучшее вообще не приватизировать, потому что если вы живете по договору социального найма, то вам должны дать новую квартиру по квадратным метрам, — объяснила зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.