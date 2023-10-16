«Они меня в долги загнали»: владелец квартиры в бараке отсудил у мэрии 800 тысяч за аварийное жилье. Но ему от этого не легче

Тещина доля

Артем Шевченко более 10 лет жил в двухкомнатной квартире в бараке. В 2015 году дом признали аварийным. В 2019-м было решено снести здание, всем жильцам предложили компенсацию на покупку другого жилья. Квартиру Артема оценили чуть дороже 3 миллионов рублей. Департамент градостроительства пообещал выплатить средства на покупку другого дома.

Но в итоге Артему выплатили только 2 миллиона 200 тысяч. Администрация объяснила это тем, что Шевченко какое-то время владел только половиной квартиры, а вторая доля принадлежала его теще, но в 2018 году наш герой выкупил квадраты у родственницы и стал полноценным владельцем жилья. И так как Артем купил долю в уже аварийном доме, цена его квадратов упала — якобы по закону.