«Вот бы дом был такой же красивый»: как пенсионерка сделала яркий балкон из пробок в обычной серой пятиэтажке

С первого взгляда выцветшая серая пятиэтажка кажется ничем не примечательной. Но если присмотреться, то на третьем этаже можно заметить необычный балкон: он покрыт яркими узорами, выложенными пластиковыми крышками. На балкон оборачиваются прохожие и фотографируют его. Хозяйка квартиры уже привыкла к вниманию и рассказала, что сделала балкон в одиночку. Как отреагировали соседи и сколько времени пенсионерка потратила на это творение — в материале корреспондента NGS55.RU Марии Носенко.
Хозяйка квартиры —
— Когда я купила эту квартиру, на балконе стояла фанера. Он был простым: металлические решетки, и всё, и больше ничего не было. А я давно занималась пробками: то коврики делала, то на даче дорожки выкладывала, а тут подумала о балконе. Я решила, что вот так будет интереснее и красивее.
Галина Борисовна делала балкон в одиночку. Сначала собрала пробки, затем выбрала узор и нарисовала его на тетрадных листах. После этого она проделала в пробках по четыре дырочки и скрепила их кордовой нитью. Готовое полотно прикрепила к балкону. Женщина говорит, что эта работа не была опасной:
— Я его собрала целым полотном, а потом уже ничего страшного, просто опустила, рядом был только один помощник. Прикрепляли на корд к железным балкам с одной стороны и с другой, ну и посредине закрепили, чтобы его не оторвало.
Испытанием было собрать девять тысяч пробок, причем нужно было найти разные цвета. Женщина рассказала, что помощь пришла откуда не ждали — от местных алкоголиков:
— По округе все алкаши знали, что я собираю пробки. Не уговаривала: сами они видят, что я хожу. У меня две собачки, я с ними гуляю по скверу и собираю эти пробочки. Им стало интересно. Сказали: «Борисовна, там под кустиком будем оставлять в мешках пробки». Другой раз сидят они там, пьют пиво или что, я подхожу: «Мальчики, пробочки можно у вас?» Отвечают: «Да ради бога!» Я пробки потом мыла, естественно, дезинфицировала. На балкон в итоге ушло у меня 8647 штук. Но собрали пробок больше.
Галина Борисовна гордится не только балконом, но и тем, что помогла своей работой сделать сквер чище. Минувшим летом Вячеслав Кумпан, наш корреспондент, прошелся по этому месту и получил кучу негативных эмоций из-за обилия мусора. Пенсионерка тоже заметила проблему, поэтому агитировала мужчин не только отдавать ей пробки, но и собирать бутылки на переработку. Затем убираться в сквере помогали жители ближайших домов. От себя Галина Борисовна приносила перчатки и мешки.
Спустя полгода поисков пробок и работы появился яркий балкон, на который горожане стали обращать внимание. Затем соседи попросили ее сделать им такой же, но пенсионерка отказалась:
— Балкон делала долго, потому что не могла только над ним и сидеть. Это очень долго и обременительно для меня. Это чисто мое хобби, в удовольствие. Некоторым соседкам я обернула горшочки с цветами пробками, они попросили. Но чисто так, в подарок. У меня есть куча других увлечений и дел.
Галина Борисовна делает из пробок коврики для балкона и туалета, а также подставки под горячее. Пенсионерка вышивает крестиком и бисером, увлекается пэчворком и шитьем. Последнее стало делом всей жизни: 11 лет женщина проработала на обувной фабрике, а после трудилась в ателье. Сейчас Галина Борисовна за свой труд денег не берет:
— Если делать подставку под горячее, то нужно всего-то тряпочку положить, утюгом прижать, оно разогрелось и склеилось. Я на этом не зарабатываю, это чисто для себя. Я на пенсии уже, сижу дома, поэтому шью для своих. Кто, например, подвезет брючки подшить. Те же коврики делаю для родственников, они даже полезные. Его обратной стороной положить, и можно делать массаж. (Смеется).
Наша героиня считает, что должна делать родной город красивее и чище. В Омске она прожила почти всю жизнь, с 16 лет, и никуда из него не уезжать — ее жизненная позиция:
— Я так люблю наш город. Я не знаю, почему его хают некоторые, мне он нравится. Вот я его весь-весь знаю, везде. Мы с дочерью любим погоду по осени, когда дождик мелкий идет. Мы одеваемся и потом бродим по всем местам, где только можно. Теперь красота есть и на балконе. Его все снимают и снимают. (Смеется). Вот бы наш дом был бы такой же красивый!
А еще мы рассказывали о пенсионере Геннадии Сергеевиче из Кормиловки. Летом мы ездили к нему, чтобы увидеть крышу его дома — он заставил ее ловцами ветра.