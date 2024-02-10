«Вот бы дом был такой же красивый»: как пенсионерка сделала яркий балкон из пробок в обычной серой пятиэтажке

— Когда я купила эту квартиру, на балконе стояла фанера. Он был простым: металлические решетки, и всё, и больше ничего не было. А я давно занималась пробками: то коврики делала, то на даче дорожки выкладывала, а тут подумала о балконе. Я решила, что вот так будет интереснее и красивее.

Галина Борисовна делала балкон в одиночку. Сначала собрала пробки, затем выбрала узор и нарисовала его на тетрадных листах. После этого она проделала в пробках по четыре дырочки и скрепила их кордовой нитью. Готовое полотно прикрепила к балкону. Женщина говорит, что эта работа не была опасной:

